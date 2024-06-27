Ezgi Mola, Oğlu Can'ın Yumuk Ayaklarıyla Attığı Bale Adımlarını Paylaşıp Sanata Olan Aşkımızı Kabarttı
Ezgi Mola, Oğlu Can'ın Yumuk Ayaklarıyla Attığı Bale Adımlarını Paylaşıp Sanata Olan Aşkımızı Kabarttı
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Rol aldığı her yapımla oyunculuğunu arşa çıkarmayı başaran Ezgi Mola kariyeriyle büyük beğeni toplayan kadın oyucuların başında yer alıyor.
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Sempatikliğiyle gönülleri fetheden ünlü oyuncu, 2019 yılında aşk yaşamaya başladığı Mustafa Aksakallı'yla 8 Mayıs 2023 tarihinde oturmuştu. Aşklarıyla ünlüler dünyasının mükemmel çiftleri arasına giren ikili kısa süre sonra da bebek müjdesi vermişti.
23 Kasım 2023 tarihinde oğluşu Can'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan Ezgi Mola'nın bebeğiyle yaptığı her paylaşım ilgiyle takip edilir oldu elbette.
Oyunculuğu kadar anneliğiyle de gönüllerimize kocaman bir taht kuran Ezgi Mola son paylaşımında evladına dinlettiği uyku şarkısını paylaştı.
Daha önce Hakan Altun'un "Ağlamak Yok Bebeğim" şarkısını seçtiği anlar da beğeni toplamıştı.
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Ardından bir de klasik müzik eşliğinde oğlu Can'ın bale yaparmış edasıyla attığı adımları paylaşan ünlü oyuncu yine güzlere tebessüm kondurdu.
"Biraz da sanat 🫠😁"
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