Ezgi Mola, Oğlu Can'ın Yumuk Ayaklarıyla Attığı Bale Adımlarını Paylaşıp Sanata Olan Aşkımızı Kabarttı

Biricik oğlunu dünyaya getirdiği günden bu yana sosyal medyada kalplerimizi eriten paylaşımlarda bulunan Ezgi Mola yine hepimizi mest etti. Klasik müzik eşlinde gözlerden kalpler çıkaran Ezgi Mola'nın son paylaşımı yine tüm annelerin duygularına tercüman oldu.