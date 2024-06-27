Mert Demir'in Aşkı Serenay Sarıkaya'nın Eski Sevgilisi Cem Yılmaz'la Fotoğrafı Keşfete Düşünce Olay Oldu!
Mert Demir'in Aşkı Serenay Sarıkaya'nın Eski Sevgilisi Cem Yılmaz'la Fotoğrafı Keşfete Düşünce Olay Oldu!
Son günlerde ünlü şarkıcı Mert Demir'le olan ilişkisiyle gündemden düşmek bilmeyen Serenay Sarıkaya'nın bir paylaşımı yeniden herkesin keşfetine düşmeye başladı. Eski aşkı Cem Yılmaz'la olan kareyi sürekli önünde görenler isyan bayrağını çekti.
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Eminim artık denk gelmeyen kalmamıştır; son günlerde magazin dünyası oyuncu Serenay Sarıkaya ile yıldızı hızla parlayan Mert Demir'in aşkıyla çalkalanıyor.
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Kimileri bu ilişkinin gerçek olmadığına inanıp "reklam" damgası yapıştırırken, kimileri de Serenay ve Mert'i çok yakıştırdı birbirine.
Hatta geçtiğimiz günlerde adeta herkese ve her şeye cevap verirmiş gibi görüntülenen Serenay ve Mert çiftinin dudak dudağa olduğu anlar da büyük gündem olmuştu.
Şimdilerde bu denli konuştuğumuz ilişkide bir dönem soğuk havalar estiği konuşuluyordu. Bunun nedeninin de Serenay'ın eski aşkı Cem Yılmaz'la olan göndermeleşmeleriydi.
Biz Serenay Sarıkaya ile Mert Demir aşkını konuşurken; güzel oyuncunun Instagram hesabından 8 Haziran 2020 tarihinde paylaştığı bir kare yeniden kullanıcıların keşfetine düşmeye başladı.
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Sarıkaya'nın, 2019'da aşk yaşamaya başlayıp yaklaşık bir yıl birlikte olduğu Cem Yılmaz'la olan karesini sürekli karşısında görenler yorum yapmadan da geçemedi.
Hadi gelin bu kareyi sosyal medya keşfetinde görenler neler demiş neler, beraber görelim....
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