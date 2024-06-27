Mert Demir'in Aşkı Serenay Sarıkaya'nın Eski Sevgilisi Cem Yılmaz'la Fotoğrafı Keşfete Düşünce Olay Oldu!

Son günlerde ünlü şarkıcı Mert Demir'le olan ilişkisiyle gündemden düşmek bilmeyen Serenay Sarıkaya'nın bir paylaşımı yeniden herkesin keşfetine düşmeye başladı. Eski aşkı Cem Yılmaz'la olan kareyi sürekli önünde görenler isyan bayrağını çekti.