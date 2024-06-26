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Onur Akay, Darp İddialarını "Sadece Gülüyorum" Diyerek Geçiştiren Kadir Doğulu'nun Özür Dilediğini Açıkladı

Onur Akay, Darp İddialarını "Sadece Gülüyorum" Diyerek Geçiştiren Kadir Doğulu'nun Özür Dilediğini Açıkladı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
26.06.2024 - 18:45

Geçtiğimiz haftalarda darp edilen ve saldırganın 'Kadir Doğulu için' dediğini öne süren Onur Akay'dan yeni bir paylaşım geldi. Akay, konu hakkında ilk kez soruları yanıtlarken 'sadece gülüyorum' diyen Kadir Doğulu'nun özür dilediğini açıkladı.

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Ses sanatçısı olarak başladığı kariyerinde herkesin yakından tandığı bir isme dönüşen Onur Akay, son dönemlerde Kadir Doğulu ile olan gerginliğiyle gündemde.

Ses sanatçısı olarak başladığı kariyerinde herkesin yakından tandığı bir isme dönüşen Onur Akay, son dönemlerde Kadir Doğulu ile olan gerginliğiyle gündemde.

Kadir Doğulu hakkında "Serra Arıtürk ile imam nikâhlı evli”, “Kadir Doğulu tarikatta, mason” gibi açıklamalarda bulunan Akay'ın bu sözleri karşılıksız kalmamıştı.

Kadir Doğulu hakkında "Serra Arıtürk ile imam nikâhlı evli”, “Kadir Doğulu tarikatta, mason” gibi açıklamalarda bulunan Akay'ın bu sözleri karşılıksız kalmamıştı.

Ünlü oyuncu, özel hayatıyla ilgili asılsız açıklamalarda bulunulduğunu, onur, şeref ve saygınlığının zedelediğini gerekçesiyle Onur Akay'a 1 milyon liralık tazminat davası açmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda da darp olayıyla gündeme bomba gibi düşen Akay, kendisine saldıran şahsın "Kadir Doğulu için, tarikat için" diyerek şiddet gördüğünü öne sürmüştü.

Geçtiğimiz haftalarda da darp olayıyla gündeme bomba gibi düşen Akay, kendisine saldıran şahsın "Kadir Doğulu için, tarikat için" diyerek şiddet gördüğünü öne sürmüştü.

Yaşananların ardından katıldığı canlı yayında bayılması ise sevenlerini epey korkutmuştu:

Şiddet olayının ardından ilk görüntülenen Kadir Doğulu'ya Onur Akay'ın olayı sorulduğunda “Sadece gülüyorum dostlar, Allah kolaylık versin" diyerek cevap vermesi gündem olmuştu.

Şiddet olayının ardından ilk görüntülenen Kadir Doğulu'ya Onur Akay'ın olayı sorulduğunda “Sadece gülüyorum dostlar, Allah kolaylık versin" diyerek cevap vermesi gündem olmuştu.

"Bir de sözde Derviş olacak!" diyerek ünlü oyuncunun cevabına öfkelenen Akay'dan tepki açıklaması da gelmişti:

Gün içinde yeni bir paylaşım yapan Onur Akay, davalık olduğu Kadir Doğulu'nun "gülüyorum" sözlerinden dolayı özür dilediğini açıkladı.

Gün içinde yeni bir paylaşım yapan Onur Akay, davalık olduğu Kadir Doğulu'nun "gülüyorum" sözlerinden dolayı özür dilediğini açıkladı.
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"Telefonum çaldı ve açtım. Hattın diğer ucundaki kişi ben Kadir Doğulu dedi. Görüntülü aramasını arzu ettim aradı." diyen Akay şöyle devam etti:

"Telefonum çaldı ve açtım. Hattın diğer ucundaki kişi ben Kadir Doğulu dedi. Görüntülü aramasını arzu ettim aradı." diyen Akay şöyle devam etti:

'Sizi dinliyorum dedim. Kadir, “Kameraların önünde sadece gülüyorum dediğim için özür dilerim çok geçmiş olsun dedi.” Teşekkür ettim. Sonra telefonu bir başka kişi aldı ve bana, “şikâyetinizden vazgeçerseniz seviniriz” dedi.'

Ünlü isim sözlerinin sonunda da "Yaklaşık bir dakika dondum kaldım ve düşüneceğim dedim. Sizce şikâyetimi geri alayım mı?" diye takipçilerine sordu.

Ünlü isim sözlerinin sonunda da "Yaklaşık bir dakika dondum kaldım ve düşüneceğim dedim. Sizce şikâyetimi geri alayım mı?" diye takipçilerine sordu.

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nevertheless

hiç bir bok yapmaz olan olmuş Bi kere🤣🤣