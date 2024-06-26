Onur Akay, Darp İddialarını "Sadece Gülüyorum" Diyerek Geçiştiren Kadir Doğulu'nun Özür Dilediğini Açıkladı
Onur Akay, Darp İddialarını "Sadece Gülüyorum" Diyerek Geçiştiren Kadir Doğulu'nun Özür Dilediğini Açıkladı
Geçtiğimiz haftalarda darp edilen ve saldırganın 'Kadir Doğulu için' dediğini öne süren Onur Akay'dan yeni bir paylaşım geldi. Akay, konu hakkında ilk kez soruları yanıtlarken 'sadece gülüyorum' diyen Kadir Doğulu'nun özür dilediğini açıkladı.
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Ses sanatçısı olarak başladığı kariyerinde herkesin yakından tandığı bir isme dönüşen Onur Akay, son dönemlerde Kadir Doğulu ile olan gerginliğiyle gündemde.
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Kadir Doğulu hakkında "Serra Arıtürk ile imam nikâhlı evli”, “Kadir Doğulu tarikatta, mason” gibi açıklamalarda bulunan Akay'ın bu sözleri karşılıksız kalmamıştı.
Geçtiğimiz haftalarda da darp olayıyla gündeme bomba gibi düşen Akay, kendisine saldıran şahsın "Kadir Doğulu için, tarikat için" diyerek şiddet gördüğünü öne sürmüştü.
Şiddet olayının ardından ilk görüntülenen Kadir Doğulu'ya Onur Akay'ın olayı sorulduğunda “Sadece gülüyorum dostlar, Allah kolaylık versin" diyerek cevap vermesi gündem olmuştu.
Gün içinde yeni bir paylaşım yapan Onur Akay, davalık olduğu Kadir Doğulu'nun "gülüyorum" sözlerinden dolayı özür dilediğini açıkladı.
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"Telefonum çaldı ve açtım. Hattın diğer ucundaki kişi ben Kadir Doğulu dedi. Görüntülü aramasını arzu ettim aradı." diyen Akay şöyle devam etti:
Ünlü isim sözlerinin sonunda da "Yaklaşık bir dakika dondum kaldım ve düşüneceğim dedim. Sizce şikâyetimi geri alayım mı?" diye takipçilerine sordu.
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hiç bir bok yapmaz olan olmuş Bi kere🤣🤣