Onur Akay, Darp İddialarını "Sadece Gülüyorum" Diyerek Geçiştiren Kadir Doğulu'nun Özür Dilediğini Açıkladı

'Sizi dinliyorum dedim. Kadir, “Kameraların önünde sadece gülüyorum dediğim için özür dilerim çok geçmiş olsun dedi.” Teşekkür ettim. Sonra telefonu bir başka kişi aldı ve bana, “şikâyetinizden vazgeçerseniz seviniriz” dedi.'