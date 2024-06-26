Yılların Atışması Yeniden Alevlendi: Candan Erçetin, Ceza'ya Saygı Gecesinde Beyaz'dan İntikamını Aldı!

Bir dönem Beyaz Show'da heyecanla beklediğimiz Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin atışmasını hatırlayanlar olacaktır. Büyük atışmada son sözü Beyaz söylemiş ünlü şarkıcıya cevap fırsatı vermemişti. Candan Erçetin, Ceza'ya Saygı Gecesi'nde yılların intikamını aldı!