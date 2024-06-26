Yılların Atışması Yeniden Alevlendi: Candan Erçetin, Ceza'ya Saygı Gecesinde Beyaz'dan İntikamını Aldı!
Yılların Atışması Yeniden Alevlendi: Candan Erçetin, Ceza'ya Saygı Gecesinde Beyaz'dan İntikamını Aldı!
Bir dönem Beyaz Show'da heyecanla beklediğimiz Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin atışmasını hatırlayanlar olacaktır. Büyük atışmada son sözü Beyaz söylemiş ünlü şarkıcıya cevap fırsatı vermemişti. Candan Erçetin, Ceza'ya Saygı Gecesi'nde yılların intikamını aldı!
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Yıllar önce ekranlara veda eden Beyaz Show'da unutulmaz anlar yaşanmıştı. Candan Erçetin’in ‘Git’ şarkısının üzerinden ünlü şarkıcıya sataşan Beyazıt Öztürk büyük bir atışma başlaşmıştı.
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Beyaz'ın sataşmasını pas geçmeyen Candan Erçetin de "sen kalk benim şarkımı programında meze yap" diyerek verdiği cevapla bu atışmanın uzun süreceğinin sinyalini vermişti.
Bir Beyaz bir Candan derken birçok ünlü ismin de dahil olduğu atışma videoları her hafta izleyiciler tarafından merakla beklenir olmuştu.
Atışmanı 6. videosuyla beraber stüdyoyu basan Candan Erçetin'le Beyaz arasında ateşkes ilan edilmişti.
Tam da "her şey bitti" dediğimiz anlarda Beyaz'dan bekleyen bir atak gelmiş ve programın sezon finalinde yeniden Candan'a sataşıp ona cevap verme şansı bırakmamıştı.
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Bu yapılanı unutmayan başarılı şarkıcı Candan Erçetin geçtiğimiz gece Ceza için düzenlenen Saygı Gecesi'ne katıldı.
"Şimdi bu Beyazıt hadsizi..." diyerek yılların intikamını alan Erçetin, "bir küçük cevap vermeyelim mi?" diyerek atışmayı yeniden alevlendirdi.
Salonu alkışa boğan yeni atışmanın videosunu da buraya bırakıyoruz:
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