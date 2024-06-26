Survivor'dan Doğan Aşk Evliliğe Gidiyor: Mert Öcal ve Sude Burcu Nihayet Nikah Masasına Oturuyor
Survivor'dan Doğan Aşk Evliliğe Gidiyor: Mert Öcal ve Sude Burcu Nihayet Nikah Masasına Oturuyor
Survivor All Star 2022 yarışmasında aşk yaşadıkları ortaya çıkan Mert Öcal be Sude Burcu sonunda nikah masasına oturuyor. Öcal uzun zamadır beraber olduğu biricik aşkıyla yaptığı son paylaşımda da bunun mesajını verdi.
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Survivor All Star 2022'de farklı takımlarda mücadele eden oyuncu Mert Öcal ile tekvandocu Sude Burcu'nun aşk yaşandığının ortaya çıkması o dönem çok konuşulmuştu.
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Survivor'ın tartışmalı ismi Nisa Bölükbaşı ise Mert'in yakın arkadaşıyla birlikte olduğunu ve onu Sude ile aldattığı iddiasını ortaya atınca ortalık epey karışmıştı.
Yarışmadan sonra aşklarını doyasıya yaşamaya başlamışlardı. Sude Burcu, sevgilisinin doğum gününü arkadaşlarıyla beraber kutlarken kendisi sürprizle karşılaşmış ve Mert Öcal'dan evlilik teklifi almıştı.
Evlilik yolunda ilk adımı atan Öcal, Sude Burcu'yu ailesinden istemiş ve kız isteme merasiminin olmazsa olmazı tuzlu kahveyi içmişti.
Yüzükleri takan çift, sosyal medya hesaplarından neredeyse sadece romantik pozlarını ve anlarını paylaşır oldu.
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Herkesin aklındaki tek soru ise "Ne zaman evlenecekler?" olmuştu. Daha önce "büyük gün için her detayı özenle planlıyoruz" diyen Öcal yeni paylaşımıyla nikah tarihinin yaklaştığını duyurdu.
Ünlü oyuncu, biricik aşkı Sude Burcu'yla gün batımında çekildikleri bir kareyi "Yengeniz bu yaz eşim olacak… Çok şükür 🤍" notuyla paylaştı.
Sude Burcu da bu paylaşım karşısında yorumsuz kalmayıp yeniden aşkını ilan etti.
Hadi sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumları da beraber görelim:
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