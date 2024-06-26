Ağlarken Görüntülenince Kendisini Tuvalete Kilitleyen Dilara Aksüyek Akıllara Hande Ataizi'yi Getirdi!
Ağlarken Görüntülenince Kendisini Tuvalete Kilitleyen Dilara Aksüyek Akıllara Hande Ataizi'yi Getirdi!
Önceki akşam arkadaşlarıyla bir mekanda otururken duygusal anlar yaşayan Dilara Aksüyek'in kameraları fark edince çareyi kendisini tuvalete kilitlemekte bulduğu öne sürüldü.
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Özgü Namal ile beraber rol aldığı Merhamet dizisinde hayat verdiği "Şadiye" karakteriyle adını kısa sürede duyuran Dilara Aksüyek, ekranların dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
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Muhteşem Yüzyıl: Kösem, İstanbullu Gelin, Yürek Çıkmazı ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi dizilerin kadrosunda da yer alan ünlü oyuncu performansıyla hayran kitlesini günden güne büyüttü.
Kariyeri kadar güzelliği ve aşk hayatıyla magazin manşetlerine de sıkça konu olmaya başlayan Akyüsek bu sefer farklı bir olayla gündeme geldi.
Önceki akşam Cihangir’de bir mekanda arkadaşlarıyla oturken ağlıyordu. Kendisini çeken kameraların flaşlarının patlamasıyla tepki gösteren ünlü oyuncu yüzünü eliyle kapattı.
Ardından çareyi kendini mekanın tuvaletine kilitlemekte bulduğu iddia edilen Dilara Aksüyek ilerleyen dakikalarda hızla dışarı çıktı. Ağlamasının sebebinin aşk yaşadığı konuşulan Murat Ceylan mı olduğu merak edildi.
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Bu soruların üzerine sert çıkan ünlü oyuncu "Biraz üzülmüştüm, ondan oldu. Şimdi eve gidiyorum. Bunu yapmazsanız olur mu? Kötü bir haber aldım, ondan ağladım. Bu benim doğal hakkım. Bunun Murat'la ne alakası var? Üzücü bir şey oldu ağladım, hâlâ ağlıyorum. Şimdi de evimin önündeyim, neden böyle yapıyorsunuz? Neden benim üzerime gelip, üzüyorsunuz?" sözleriyle sitem etti.
Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Dilara Aksüyek'in yardımcıları, 15 dakika sonra basın mensuplarını arayıp özür dileyerek şu ifadeleri kullandı:
"Dilara Hanım sizlerden özür diliyor. Kafasını biraz topladı. Sizlerden ricası çekilen görüntülerin silinip, yayınlanmaması. İstiyorsanız aşağı inip, güzel bir röportaj vereceğini" söyledi"
Tüm bu yaşananlar ise, Hande Ataizi'nin yıllar önce magazin muhabirlerinden kaçmak için tuvalete saklanıp kaçmaya çalıştığı camda sıkıştığı anları akıllara getirdi.
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