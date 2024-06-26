Oyuncu Çağlar Ertuğrul İndiği Havaalanında Hiçbir Muhabirin Olmaması Üzerinden Birilerine Fena Taş Attı!
Oyuncu Çağlar Ertuğrul İndiği Havaalanında Hiçbir Muhabirin Olmaması Üzerinden Birilerine Fena Taş Attı!
Ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul tatilini bitirip İstanbul'a döndü. Kendisini havaalanında bekleyen herhangi bir muhabirin olmadığını gösteren Ertuğrul yaptığı paylaşıma birilerine fena taş attı!
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Medcezir, Fazilet Hanım ve Kızları, Afili Aşk gibi dizilerde rol alan Çağlar Ertuğrul asıl Dağ filminde canlandırdığı "Oğuz" karakteriyle gönülleri fethetmişti.
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Birkaç yıldır dijital platforma yönelen Çağlar Ertuğrul şimdilerde Magarsus dizisinde rol alırken Prens'te hayat verdiği "Kaptan Vandyke" ile izleyenlerin beğenisini topluyor.
Oyunculuk yetenekleri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da gözleri üzerinde toplayan Yerli Jake Gyllenhaal'ımız Çağlar Ertuğrul'un Euro 2024'te Portekiz maçı öncesindeki karesi herkesi çok güldürmüştü.
Bir süredir yurt dışında tatilde olan başarılı oyuncu geçtiğimiz akşam İstanbul'a dönüş yaptı. Tatilden dönen sayısız ünlüyü görüntülemek için havaalanında bekleyen magazincileri görmüşsünüzdür.
Tam da bu konu üzerinden bir paylaşım yapan Ertuğrul, İstanbul'a iniş yaptıktan sonra kendisini kimsenin görüntülemediğini gösteren bir paylaşım yaptı.
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Ünlü oyuncu sanki muhabirlerle konuşuyormuş gibi yaparak "Nereden biliyordunuz bu saatte geleceğimi? Ben haber verdim değil mi? Çekmeyin ama yorgunum arkadaşlar" ifadeleriyle bazı ünlülerin gazeteceleri kendi isteğiyle çağırdığına değindi.
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