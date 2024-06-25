Muhafazakar Otelde Mayosuyla Dolaşan Özlem Öz'den Müşteriler Şikayetçi Oldu!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli tepki toplayan Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz tatil için gittikleri muhafazakar otelde yine gündem oldu. İddialara göre; Özlem Öz muhafazakar otelde denize ve havuza mayoyla girdiği için müşteriler şikayetçi oldu.