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Muhafazakar Otelde Mayosuyla Dolaşan Özlem Öz'den Müşteriler Şikayetçi Oldu!

Muhafazakar Otelde Mayosuyla Dolaşan Özlem Öz'den Müşteriler Şikayetçi Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
25.06.2024 - 16:50

Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli tepki toplayan Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz tatil için gittikleri muhafazakar otelde yine gündem oldu. İddialara göre; Özlem Öz muhafazakar otelde denize ve havuza mayoyla girdiği için müşteriler şikayetçi oldu.

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Dilan ve Engin Polat'ın kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklanmasından sonra dikkatleri üzerine çeken sosyal medya fenomeni Özlem ve Tayyar Öz çifti her yaptıklarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Dilan ve Engin Polat'ın kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklanmasından sonra dikkatleri üzerine çeken sosyal medya fenomeni Özlem ve Tayyar Öz çifti her yaptıklarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Özlem Öz'ün dünyaya gelen oğlundan sonra ortalık yeniden hareketlenmiş ve sahte doğum senaryosu, taşıyıcı anne, silikon ya da takma göbek gibi çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

Özlem Öz'ün dünyaya gelen oğlundan sonra ortalık yeniden hareketlenmiş ve sahte doğum senaryosu, taşıyıcı anne, silikon ya da takma göbek gibi çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

Uzunca bir süre bu iddiaların gündemde dolaşmasıyla sürekli adlarını duyduğumuz çiftin "30 milyarlık elbise" sohbeti ise "MASAK korkusu geçmiş" dedirtmişti.

Uzunca bir süre bu iddiaların gündemde dolaşmasıyla sürekli adlarını duyduğumuz çiftin "30 milyarlık elbise" sohbeti ise "MASAK korkusu geçmiş" dedirtmişti.

Öz çiftinin de mal varlıklarına el konmuştu hatırlarsanız. Detayları burada vermiştik:

Artık hepimizin "Tayyargiller" olarak tanıdığı Özlem ve Tayyar Öz çifti çocukları ve Özlem Öz'ün annesi Hayriye Altınok'la beraber tatile gitti.

Artık hepimizin "Tayyargiller" olarak tanıdığı Özlem ve Tayyar Öz çifti çocukları ve Özlem Öz'ün annesi Hayriye Altınok'la beraber tatile gitti.

Her anını anlık olarak paylaşan Özlem Öz'ün muhafazakar otele gidecekleri için uygun fiyatlı haşema baktığı storylere belki denk gelmişsinizdir.

Her anını anlık olarak paylaşan Özlem Öz'ün muhafazakar otele gidecekleri için uygun fiyatlı haşema baktığı storylere belki denk gelmişsinizdir.
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Böyle bir otel tercih eden Özlem Öz'ün havuzda mayo giymesi ise otel misafirlerini bir hayli kızdırdı.

Böyle bir otel tercih eden Özlem Öz'ün havuzda mayo giymesi ise otel misafirlerini bir hayli kızdırdı.

"@guzelikmagazini" adlı sayfanın paylaşımına göre gündemden düşmeyen fenomenle aynı otele giden bir kullanıcı açtı ağzını yumdu gözünü...

"@guzelikmagazini" adlı sayfanın paylaşımına göre gündemden düşmeyen fenomenle aynı otele giden bir kullanıcı açtı ağzını yumdu gözünü...

"Ortak havuza kadınların haşemasız girmesi yasakken Özlem hanım mayosuyla girdi. Neden çifte standart yapılıyor? 'Şahsın ne özelliği var?' diye gidip konuşacaktım"

"Ortak havuza kadınların haşemasız girmesi yasakken Özlem hanım mayosuyla girdi. Neden çifte standart yapılıyor? 'Şahsın ne özelliği var?' diye gidip konuşacaktım"

Özlem Öz'ün Instagram hesabından yaptığı paylaşımının altına gelen bazı yorumlarsa şu şeklide:

Özlem Öz'ün Instagram hesabından yaptığı paylaşımının altına gelen bazı yorumlarsa şu şeklide:
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