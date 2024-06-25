Model Gigi ve Bella Hadid’in Babası Mohamed Hadid Filistin'i Destekleyen Sinan Akçıl'ı Hesabında Paylaştı!
Model Gigi ve Bella Hadid’in Babası Mohamed Hadid Filistin'i Destekleyen Sinan Akçıl'ı Hesabında Paylaştı!
Filistin asıllı dünyaca ünlü model kardeşler Bella Hadid ile Gigi Hadid'in babası daha önce Filistin'e desteğini gösteren şarkıcı Sinan Akçıl'ı sosyal medya hesabından paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid ve Gigi Hadid kardeşler, İsrail'in saldırılarının başladığı ilk günden bu yana Filistin safında yer alıyorlar biliyorsunuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan ünlü model kardeşler her fırsatta Filistin'e desteklerini esirgemeden fotoğraflar paylaşmış hatta yürüyüşlere katılmışlardı. ⬇️
Ünlü kardeşlerin bölgedeki yardım ve insani çabaları destekleyen dört kuruluş arasında dağıtılmak üzere 1 milyon dolar bağışladığı haberi de büyük alkış toplamıştı.
Gelelim asıl konumuza; adeta insanlık dramı yaşanan Gazze'den gelen yürek yakan görüntülere tepkisiz kalmayan isimlerden biri de şarkıcı Sinan Akçıl olmuştu.
Şanlıurfa'da verdiği bir konserde Filistin bayrağı açarak ve "Özgür Filistin" sloganı atan ünlü şarkıcı da milyonlarca kişi Filistin'e olan desteğini göstermişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Kariyerim bitse daha Filistin'i desteklemekten vazgeçmeyeceğim" açıklamasıyla duruşlarını net olarak belli eden Bella Hadid ile Gigi Hadid kardeşlerin babası Mohamed Hadid de Sinan Akçıl'ın bu desteğini kendi sosyal medya hesabından paylaştı.
Akçıl da bu paylaşıma kayıtsız kalmayarak yeni bir paylaşım yaparak, "Kızı Gigi Hadid'i ayrı sever ve saygı duyarım, babası da bugün beni paylaşmış.,Hoşuma gitti çünkü Filistin için en çok O nun sesi çıkıyor..Thank u Mr.Mohamed Hadid..Always together for Palestine" ifadelerini kullandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın