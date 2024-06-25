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Model Gigi ve Bella Hadid’in Babası Mohamed Hadid Filistin'i Destekleyen Sinan Akçıl'ı Hesabında Paylaştı!

Model Gigi ve Bella Hadid’in Babası Mohamed Hadid Filistin'i Destekleyen Sinan Akçıl'ı Hesabında Paylaştı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
25.06.2024 - 13:50

Filistin asıllı dünyaca ünlü model kardeşler Bella Hadid ile Gigi Hadid'in babası daha önce Filistin'e desteğini gösteren şarkıcı Sinan Akçılsosyal medya hesabından paylaştı.

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Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid ve Gigi Hadid kardeşler, İsrail'in saldırılarının başladığı ilk günden bu yana Filistin safında yer alıyorlar biliyorsunuz.

Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid ve Gigi Hadid kardeşler, İsrail'in saldırılarının başladığı ilk günden bu yana Filistin safında yer alıyorlar biliyorsunuz.

Sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan ünlü model kardeşler her fırsatta Filistin'e desteklerini esirgemeden fotoğraflar paylaşmış hatta yürüyüşlere katılmışlardı. ⬇️

Sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan ünlü model kardeşler her fırsatta Filistin'e desteklerini esirgemeden fotoğraflar paylaşmış hatta yürüyüşlere katılmışlardı. ⬇️

Ünlü kardeşlerin bölgedeki yardım ve insani çabaları destekleyen dört kuruluş arasında dağıtılmak üzere 1 milyon dolar bağışladığı haberi de büyük alkış toplamıştı.

Ünlü kardeşlerin bölgedeki yardım ve insani çabaları destekleyen dört kuruluş arasında dağıtılmak üzere 1 milyon dolar bağışladığı haberi de büyük alkış toplamıştı.

Gelelim asıl konumuza; adeta insanlık dramı yaşanan Gazze'den gelen yürek yakan görüntülere tepkisiz kalmayan isimlerden biri de şarkıcı Sinan Akçıl olmuştu.

Gelelim asıl konumuza; adeta insanlık dramı yaşanan Gazze'den gelen yürek yakan görüntülere tepkisiz kalmayan isimlerden biri de şarkıcı Sinan Akçıl olmuştu.

Şanlıurfa'da verdiği bir konserde Filistin bayrağı açarak ve "Özgür Filistin" sloganı atan ünlü şarkıcı da milyonlarca kişi Filistin'e olan desteğini göstermişti.

Şanlıurfa'da verdiği bir konserde Filistin bayrağı açarak ve "Özgür Filistin" sloganı atan ünlü şarkıcı da milyonlarca kişi Filistin'e olan desteğini göstermişti.
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"Kariyerim bitse daha Filistin'i desteklemekten vazgeçmeyeceğim" açıklamasıyla duruşlarını net olarak belli eden Bella Hadid ile Gigi Hadid kardeşlerin babası Mohamed Hadid de Sinan Akçıl'ın bu desteğini kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

"Kariyerim bitse daha Filistin'i desteklemekten vazgeçmeyeceğim" açıklamasıyla duruşlarını net olarak belli eden Bella Hadid ile Gigi Hadid kardeşlerin babası Mohamed Hadid de Sinan Akçıl'ın bu desteğini kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Akçıl da bu paylaşıma kayıtsız kalmayarak yeni bir paylaşım yaparak, "Kızı Gigi Hadid'i ayrı sever ve saygı duyarım, babası da bugün beni paylaşmış.,Hoşuma gitti çünkü Filistin için en çok O nun sesi çıkıyor..Thank u Mr.Mohamed Hadid..Always together for Palestine" ifadelerini kullandı.

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