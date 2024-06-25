İş Yeri Kurşunlanan Banu Parlak, Dilan Polat'ın Tutuksuz Yargılanma Kararı Üzerine İlk Kez Konuştu!

Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlanmasında azmettirici olmakla suçlanan Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat ile 1 sanık hakkında ara karar veren mahkemeden tahliye haberi geldi. Bunun üzerine bir dönem husumetli olduğu arkadaşı Dilan için sevinç çığlıkları atan Banu Parlak, Ekol Tv'ye açıklama yaptı.