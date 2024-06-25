İş Yeri Kurşunlanan Banu Parlak, Dilan Polat'ın Tutuksuz Yargılanma Kararı Üzerine İlk Kez Konuştu!
İş Yeri Kurşunlanan Banu Parlak, Dilan Polat'ın Tutuksuz Yargılanma Kararı Üzerine İlk Kez Konuştu!
Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlanmasında azmettirici olmakla suçlanan Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat ile 1 sanık hakkında ara karar veren mahkemeden tahliye haberi geldi. Bunun üzerine bir dönem husumetli olduğu arkadaşı Dilan için sevinç çığlıkları atan Banu Parlak, Ekol Tv'ye açıklama yaptı.
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Banu Parlak'ın 1 Ekim 2023 tarihinde güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi oldukları iddia edilen Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı.
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Eski dostları husumetli yapan kurşunlanma davasının ilkinde Banu Parlak, şikayetini geri çekmemişti. Bu nedenle tutukluluk hallerinin devamı kararı çıkan Polat ailesi üyeleri fenomene epey tepki göstermişti.
Polat çifti ve Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, bugün azmettirici olmakta yargılandıkları kurşunlanma davasında yeniden hakim karşısına çıktı.
Mahkeme salonunda hazır bulunan gazeteci Emrullah Erdinç, Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanacağını son dakika haberi olarak geçti.
Bu sırada salonda bulunan Banu Parlak da, "Dilan buradayım. Bitecek" diyerek arkadaşına seslenip destek oldu.
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Bunun üzerine Ekol Tv'ye açıklama yapan Banu Parlak " Mutluyum, Dilan'ın hali hiç iyi değildi. Yere yığıldı, bilinci kapalı gibiydi." ifadelerini kullandı.
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
Adliyeden çıkar çıkmaz sosyal medyaya koşan Banu Parlak sevinç çıkları atarak yaptığı paylaşımlarla da epey dikkat çekti.
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