Gazeteci Emrullah Erdinç: "Dilan Polat Tutuksuz Yargılanacak"
Gazeteci Emrullah Erdinç: "Dilan Polat Tutuksuz Yargılanacak"
Gazeteci Emrullah Erdinç, Banu Parlak'a ait güzellik merkezinin kurşunlanması olayında Dilan Polat ve Engin Polat hakkında tutuksuz yargılama kararının çıktığını yazdı. Diğer davaları süren ikili cezaevine geri döndü.
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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat , kara para aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi suçlamalarla 5 Kasım 2023’te tutuklanmıştı.
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Dilan Polat ve Engin Polat çifti bugün, Banu Parlak'a ait iş yerinin kurşunlanması davasında yeniden hakim karşısına çıkmıştı. Dilan Polat'ın salonda sinir krizi geçirdiği ve yere yığıldığı yazılmıştı.
Polat fenalık geçirdiği esnada “Allah’ım hiçbir suçum yok, Allah’ım ne olur kurtar” dediği aktarılmıştı.
Gazeteci Emrullah Erdinç, Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanacağını yazdı. Erdinç'in paylaşımı 👇
Tahliye kararının, Banu Parlak'a ait güzellik merkezini kurşunlama davasından olduğu, Polat’ların diğer davalarından tutukluluğunun süreceği de belirtiliyor.
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Erdinç'in bir diğer paylaşımı 👇
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