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30 'Milyar' Değerindeki Elbisesinin Kaybolduğunu Söyleyen Özlem Öz Yine Tepkilerin Odağında!

30 'Milyar' Değerindeki Elbisesinin Kaybolduğunu Söyleyen Özlem Öz Yine Tepkilerin Odağında!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
16.06.2024 - 16:49

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasından sonra gözlerin üzerine çevrildiği Özlem ve Tayyar Öz çifti tepki çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Bir dönem MASAK korkusu yaşayan Özlem Öz'ün 30 'milyar' değerindeki elbisesinin kaybolduğunu söylediği anlar yine gündeme oturdu.

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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla cezaevine gönderilen Dilan ve Engin Polat çiftiyle beraber başlatılan fenomen davasında gözler Özlem ve Tayyar Öz çiftine çevrilmişti.

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla cezaevine gönderilen Dilan ve Engin Polat çiftiyle beraber başlatılan fenomen davasında gözler Özlem ve Tayyar Öz çiftine çevrilmişti.

Mal varlıkları, paylaşımları ve yaşam şekilleri yüzünden "Dilan Polat özentisi" olduğu iddia edilen Özlem Öz şu günlerde sahte hamilelik iddialarıyla gündemde biliyorsunuz.

Mal varlıkları, paylaşımları ve yaşam şekilleri yüzünden "Dilan Polat özentisi" olduğu iddia edilen Özlem Öz şu günlerde sahte hamilelik iddialarıyla gündemde biliyorsunuz.

Kan donduran iddiaları yalanlayan Tayyargiller davacı olduklarını duyurmuştu:

Erkek bebeği dünyaya gelen Özlem Öz'ün Emir Ege'nin yüzünü göstermek için ayrı şov yapınca da gündem yaratmıştı.

Mal varlıklarına el konulduktan sonra kendi kendilerine "mütevazi" yaşama geçiş yapan Tayyargiller'in MASAK korkusu da çok uzun sürmemişti tabii.

Mal varlıklarına el konulduktan sonra kendi kendilerine "mütevazi" yaşama geçiş yapan Tayyargiller'in MASAK korkusu da çok uzun sürmemişti tabii.

Bir dönem maddi durumlarının kötü olduğundan dert yanan Özlem Öz'ün paylaşımlarından biri yine büyük olay oldu.

Bir dönem maddi durumlarının kötü olduğundan dert yanan Özlem Öz'ün paylaşımlarından biri yine büyük olay oldu.

Artık elbiselerini balkonda saklama kararı aldığını söyleyen Özlem Öz'ün eşi Tayyar'ın abiye gösterdiği anlarda "30 milyarlık elbisem kayboldu" demesine kullanıcılardan eleştiri yağdı.

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Gelen tepkilerin birkaçını da sizler için derledik:

Gelen tepkilerin birkaçını da sizler için derledik:
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Osman Elmallı

😆😅😁😜

Handan Kargın

Terbiyesiz, insanlar 1 kilo et alamıyor bu memlekette, 30 bin tllik elbisesini anlatıyor? Allahtan korkun be..😡😡

isimbsoyisim

bu adam evden çıkmıyor bu imkanları ailesine sağlaması için ameliyatlardan gözünü acamamasi lazım