30 'Milyar' Değerindeki Elbisesinin Kaybolduğunu Söyleyen Özlem Öz Yine Tepkilerin Odağında!
30 'Milyar' Değerindeki Elbisesinin Kaybolduğunu Söyleyen Özlem Öz Yine Tepkilerin Odağında!
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasından sonra gözlerin üzerine çevrildiği Özlem ve Tayyar Öz çifti tepki çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Bir dönem MASAK korkusu yaşayan Özlem Öz'ün 30 'milyar' değerindeki elbisesinin kaybolduğunu söylediği anlar yine gündeme oturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla cezaevine gönderilen Dilan ve Engin Polat çiftiyle beraber başlatılan fenomen davasında gözler Özlem ve Tayyar Öz çiftine çevrilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mal varlıkları, paylaşımları ve yaşam şekilleri yüzünden "Dilan Polat özentisi" olduğu iddia edilen Özlem Öz şu günlerde sahte hamilelik iddialarıyla gündemde biliyorsunuz.
Mal varlıklarına el konulduktan sonra kendi kendilerine "mütevazi" yaşama geçiş yapan Tayyargiller'in MASAK korkusu da çok uzun sürmemişti tabii.
Bir dönem maddi durumlarının kötü olduğundan dert yanan Özlem Öz'ün paylaşımlarından biri yine büyük olay oldu.
Artık elbiselerini balkonda saklama kararı aldığını söyleyen Özlem Öz'ün eşi Tayyar'ın abiye gösterdiği anlarda "30 milyarlık elbisem kayboldu" demesine kullanıcılardan eleştiri yağdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelen tepkilerin birkaçını da sizler için derledik:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
😆😅😁😜
Terbiyesiz, insanlar 1 kilo et alamıyor bu memlekette, 30 bin tllik elbisesini anlatıyor? Allahtan korkun be..😡😡
bu adam evden çıkmıyor bu imkanları ailesine sağlaması için ameliyatlardan gözünü acamamasi lazım