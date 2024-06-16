30 'Milyar' Değerindeki Elbisesinin Kaybolduğunu Söyleyen Özlem Öz Yine Tepkilerin Odağında!

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasından sonra gözlerin üzerine çevrildiği Özlem ve Tayyar Öz çifti tepki çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Bir dönem MASAK korkusu yaşayan Özlem Öz'ün 30 'milyar' değerindeki elbisesinin kaybolduğunu söylediği anlar yine gündeme oturdu.