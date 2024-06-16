Tüyler Diken: Yapay Zeka Haramiler'in Unutulmaz Şarkısı "Mavi Duvar"ı Barış Akarsu'ya Söyletti!
Tüyler Diken: Yapay Zeka Haramiler'in Unutulmaz Şarkısı "Mavi Duvar"ı Barış Akarsu'ya Söyletti!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C7KJL8JivZi/
'@aimuzikleri' adlı hesap yapay zekayı kullanarak Haramiler'in en sevilen parçalarından olan 'Mavi Duvar' şarkısını unutulmaz sanatçı Barış Akarsu'ya okutunca kelimeler kifayetsiz kaldı!
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Çok genç yaşta hayatını kaybeden Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Barış Akarsu, arkasında hiçbir zaman azalmayacak bir sevgi ve hayranlık bıraktı!
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Güçlü sesiyle yüreklerimize işleyen şarkıları bizlere kazandıran ünlü şarkıcı söylediği her parçanın hakkını vererek ayakta alkışlanıyordu.
"@aimuzikleri" adlı hesaptan yapay zekayı kullanarak ortaya çıkardığı işleri paylaşan Tolunay Işık Çiçekçi yine ve yeniden çok özel bir işe imzasını attı.
Haramiler adlı rock müzik grubunun dillerden düşmeyen "Mavi Duvar" şarkısı Barış Akarsu'nun sesinden okutuldu.
İşte Barış Akarsu'nun sesiyle Mavi Duvar (Yapay Zeka Cover) şarkısı: 👇
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Gelin, yapay zekayla oluşturulan bu covera gelen yorumlardan birkaçını hep beraber okuyalım: 👇
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