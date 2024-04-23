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Yapay Zeka Sıla'dan Sonra Zeynep Bastık'ın "Lan" Şarkısını Barış Akarsu'ya Söyletince Neler Oldu Neler

Yapay Zeka Sıla'dan Sonra Zeynep Bastık'ın "Lan" Şarkısını Barış Akarsu'ya Söyletince Neler Oldu Neler

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
23.04.2024 - 19:32

Müzik listelerine bomba gibi giren Zeynep Bastık'ın 'Lan' şarkısı hiçbirimizin listelerinden eksik olmuyor. Sözleri Mabel Matiz'e ait olan parça yapay zekayla Sıla'ya okutulmuştu. Peki 'Lan' şarkasını Barış Akarsu söyleseydi nasıl bir şey ortaya çıkardı? '@aimuzikleri' adlı hesap yine yapay zekayı kullanarak 'Lan'ı rock efsanesi Barış Akarsu'nun sesiyle okutunca olanlar oldu!

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C5jKknaiHbB/
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Söylediği cover parçalarla inanılmaz bir tanınırlık elde eden Zeynep Bastık son teklisi "Lan" müzik listelerine bomba gibi girerek üç dijital platformda zirveye oturdu.

Söylediği cover parçalarla inanılmaz bir tanınırlık elde eden Zeynep Bastık son teklisi "Lan" müzik listelerine bomba gibi girerek üç dijital platformda zirveye oturdu.

Söz ve müziği Mabel Matiz'e ait olan "Lan" parçası o kadar popüler oldu ki, pek çok dinleyici bu şarkıyı kendisinin söylemediğine epey kızdı.

Söz ve müziği Mabel Matiz'e ait olan "Lan" parçası o kadar popüler oldu ki, pek çok dinleyici bu şarkıyı kendisinin söylemediğine epey kızdı.

Hatta bu tepkilerin epey yükselmesinden sonra verdiği bir konserinde dinleyicilerini kırmayıp "Lan"ı seslendiren Matiz ortalığı yıkmıştı.

Hatta bu tepkilerin epey yükselmesinden sonra verdiği bir konserinde dinleyicilerini kırmayıp "Lan"ı seslendiren Matiz ortalığı yıkmıştı.

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Geçtiğimiz haftalarda bir video patlamıştı hatırlarsanız. Yapay zeka kullanılarak güçlü sesli kadın şarkıcılarımızdan Sıla'ya "Lan" şarkısı okutulmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda bir video patlamıştı hatırlarsanız. Yapay zeka kullanılarak güçlü sesli kadın şarkıcılarımızdan Sıla'ya "Lan" şarkısı okutulmuştu.

O anları da burada paylaşmıştık sizler için:

"@aimuzikleri" adlı Instagram hesabından paylaşım yapan Tolunay Işık Çiçekçi bu sefer de çok özel bir işe imza attı.

"@aimuzikleri" adlı Instagram hesabından paylaşım yapan Tolunay Işık Çiçekçi bu sefer de çok özel bir işe imza attı.
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"Lan" şarkısı, 2007 yılında hayata gözlerini yuman Türk Rock Müziğinin efsanelerinden Barış Akarsu'ya okutulunca adeta duygu seli yaşandı.

"Lan" şarkısı, 2007 yılında hayata gözlerini yuman Türk Rock Müziğinin efsanelerinden Barış Akarsu'ya okutulunca adeta duygu seli yaşandı.

İşte Barış Akarsu'nun sesiyle Lan (Yapay Zeka Cover) şarkısı:👇

Hadi gelin, yapay zekayla oluşturulan bu covera gelen yorumlardan birkaçını beraber görelim: 👇

Hadi gelin, yapay zekayla oluşturulan bu covera gelen yorumlardan birkaçını beraber görelim: 👇

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