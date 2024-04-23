Yapay Zeka Sıla'dan Sonra Zeynep Bastık'ın "Lan" Şarkısını Barış Akarsu'ya Söyletince Neler Oldu Neler

Müzik listelerine bomba gibi giren Zeynep Bastık'ın 'Lan' şarkısı hiçbirimizin listelerinden eksik olmuyor. Sözleri Mabel Matiz'e ait olan parça yapay zekayla Sıla'ya okutulmuştu. Peki 'Lan' şarkasını Barış Akarsu söyleseydi nasıl bir şey ortaya çıkardı? '@aimuzikleri' adlı hesap yine yapay zekayı kullanarak 'Lan'ı rock efsanesi Barış Akarsu'nun sesiyle okutunca olanlar oldu!