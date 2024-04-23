Yapay Zeka Sıla'dan Sonra Zeynep Bastık'ın "Lan" Şarkısını Barış Akarsu'ya Söyletince Neler Oldu Neler
Yapay Zeka Sıla'dan Sonra Zeynep Bastık'ın "Lan" Şarkısını Barış Akarsu'ya Söyletince Neler Oldu Neler
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C5jKknaiHbB/
Müzik listelerine bomba gibi giren Zeynep Bastık'ın 'Lan' şarkısı hiçbirimizin listelerinden eksik olmuyor. Sözleri Mabel Matiz'e ait olan parça yapay zekayla Sıla'ya okutulmuştu. Peki 'Lan' şarkasını Barış Akarsu söyleseydi nasıl bir şey ortaya çıkardı? '@aimuzikleri' adlı hesap yine yapay zekayı kullanarak 'Lan'ı rock efsanesi Barış Akarsu'nun sesiyle okutunca olanlar oldu!
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Söylediği cover parçalarla inanılmaz bir tanınırlık elde eden Zeynep Bastık son teklisi "Lan" müzik listelerine bomba gibi girerek üç dijital platformda zirveye oturdu.
Söz ve müziği Mabel Matiz'e ait olan "Lan" parçası o kadar popüler oldu ki, pek çok dinleyici bu şarkıyı kendisinin söylemediğine epey kızdı.
Hatta bu tepkilerin epey yükselmesinden sonra verdiği bir konserinde dinleyicilerini kırmayıp "Lan"ı seslendiren Matiz ortalığı yıkmıştı.
Geçtiğimiz haftalarda bir video patlamıştı hatırlarsanız. Yapay zeka kullanılarak güçlü sesli kadın şarkıcılarımızdan Sıla'ya "Lan" şarkısı okutulmuştu.
"@aimuzikleri" adlı Instagram hesabından paylaşım yapan Tolunay Işık Çiçekçi bu sefer de çok özel bir işe imza attı.
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"Lan" şarkısı, 2007 yılında hayata gözlerini yuman Türk Rock Müziğinin efsanelerinden Barış Akarsu'ya okutulunca adeta duygu seli yaşandı.
İşte Barış Akarsu'nun sesiyle Lan (Yapay Zeka Cover) şarkısı:👇
Hadi gelin, yapay zekayla oluşturulan bu covera gelen yorumlardan birkaçını beraber görelim: 👇
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