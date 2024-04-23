Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Doğum Günü Pastasının Rengi ve Deseni Yüzünden Yanlış Anlaşılan Yasemin Sakalloğlu'ndan Açıklama Geldi

Doğum Günü Pastasının Rengi ve Deseni Yüzünden Yanlış Anlaşılan Yasemin Sakalloğlu'ndan Açıklama Geldi

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
23.04.2024 - 17:44

Özellikle son dönemlerin en popüler kadın komedi oyuncularından olan Yasemin Sakallıoğlu 36. yaşını tüm sevdikleriyle kutladı. Ünlü oyuncunun pastasının rengi ve üzerindeki yıldız deseni yanlış anlaşılınca Sakallıoğlu'dan açıklama geldi!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yasemin Sakallıoğlu son zamanların en sempatik oyuncuları arasında zirveye oynuyor desek yanlış olmaz.

Yasemin Sakallıoğlu son zamanların en sempatik oyuncuları arasında zirveye oynuyor desek yanlış olmaz.

Aşırı aktif şekilde kullandığı Instagram ve TikTok gibi mecralarda paylaştığı komik videolarla gönlümüze taht kurdu kendisi.

Aşırı aktif şekilde kullandığı Instagram ve TikTok gibi mecralarda paylaştığı komik videolarla gönlümüze taht kurdu kendisi.

Taklit ve eğlenceli karakterlere büründüğü videolardan sonra popülerleşen Yasemin Sakallıoğlu şimdilerde hem filmlerde rol alıyor hem de Stand-up gösterileriyle büyük beğeni topluyor.

Taklit ve eğlenceli karakterlere büründüğü videolardan sonra popülerleşen Yasemin Sakallıoğlu şimdilerde hem filmlerde rol alıyor hem de Stand-up gösterileriyle büyük beğeni topluyor.

Paylaşımları ve tavırlarıyla sevenlerini güldüren Sakallıoğlu geçtiğimiz gün 36 yaşına bastı. Sempatik oyuncu bu özel gününü sevenleriyle kutladı.

Paylaşımları ve tavırlarıyla sevenlerini güldüren Sakallıoğlu geçtiğimiz gün 36 yaşına bastı. Sempatik oyuncu bu özel gününü sevenleriyle kutladı.

Doğum günü karelerini de "Hoş geldin 36... Dileğim başardıklarıma sevinebilmek. Övgüleri hakettiğime inanmak. Dileğim kendimle ilgili iyi hissettiğim an içimde bana tersini söyleyen her sese 'senin değil benim sözüm geçerli' diyebilmek. Dileğim kendimi hırpalamadan da sevilebileceğime inanmak." notuyla paylaştı.

Doğum günü karelerini de "Hoş geldin 36... Dileğim başardıklarıma sevinebilmek. Övgüleri hakettiğime inanmak. Dileğim kendimle ilgili iyi hissettiğim an içimde bana tersini söyleyen her sese 'senin değil benim sözüm geçerli' diyebilmek. Dileğim kendimi hırpalamadan da sevilebileceğime inanmak." notuyla paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Sakallıoğlu'nun doğum günü pastasının renkleri ve üzerinde yer alan yıldız simgesi belli bir kesim tarafından yanlış anlaşılınca ortalık karıştı.

Sakallıoğlu'nun doğum günü pastasının renkleri ve üzerinde yer alan yıldız simgesi belli bir kesim tarafından yanlış anlaşılınca ortalık karıştı.

Kendisi hakkında çıkan haberlerden kısa süre bir sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü oyuncu "sayenizde 36 yaşıma yanlış anlaşılarak girdim" ifadelerini kulandı.

Kendisi hakkında çıkan haberlerden kısa süre bir sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü oyuncu "sayenizde 36 yaşıma yanlış anlaşılarak girdim" ifadelerini kulandı.

Ardından eşinin pastacıyla olan mesajlaşmalarının ekran görüntüsünü paylaşıp yıldızın düşünüldüğü gibi kırmızı değil pembe olduğunun altını çizdi.

Ardından eşinin pastacıyla olan mesajlaşmalarının ekran görüntüsünü paylaşıp yıldızın düşünüldüğü gibi kırmızı değil pembe olduğunun altını çizdi.

Ardından "Yeni yaşıma bomba gibi girdim. Patlıyor valla yeni yaşım" diyerek kendisini eleştirenlere kendi tarzında bir cevap verdi.

Son paylaşımında da pastasının renklerinin neon pembe ve mint yeşilini olduğunu yazılı olarak da belirtti.

Son paylaşımında da pastasının renklerinin neon pembe ve mint yeşilini olduğunu yazılı olarak da belirtti.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
2
1
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın