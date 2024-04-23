Doğum Günü Pastasının Rengi ve Deseni Yüzünden Yanlış Anlaşılan Yasemin Sakalloğlu'ndan Açıklama Geldi

Özellikle son dönemlerin en popüler kadın komedi oyuncularından olan Yasemin Sakallıoğlu 36. yaşını tüm sevdikleriyle kutladı. Ünlü oyuncunun pastasının rengi ve üzerindeki yıldız deseni yanlış anlaşılınca Sakallıoğlu'dan açıklama geldi!