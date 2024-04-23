23 Nisan'da Çocukluk Fotoğraflarını Paylaşan Merve Dizdar'ın Küçüklük Hallerini Görmeniz Gerek!
23 Nisan'da Çocukluk Fotoğraflarını Paylaşan Merve Dizdar'ın Küçüklük Hallerini Görmeniz Gerek!
Oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bırakan Merve Dizdar sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük beğeni topluyor. Birçok ünlü gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukluk pozlarını paylaşan başarılı oyuncunun yıllar önceki hali gözlerden kalpler çıkardı.
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Daha önce Kırgın Çiçekler, Vatanım Sensin, Mucize Doktor gibi sevilen dizilerde yardımcı oyuncu olarak ekranlarda gördüğümüz Merve Dizdar kariyerinde hızlı adımlarla yükseliyor.
İlk olarak Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği “Gülben” karakteriyle başrolde yer alan ünlü oyuncunun bu yapımdaki performansı ise dillere destan oldu desek az kalır!
Son olarak Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'yla beraber "Ömer" dizisinde rol almış ve "Nisa" karakteriyle izleyenleri etkilemişti.
Kendisi uzun zamandır sinema filmleri ve tiyatro oyunlarıyla da ilgi görse de Nuri Bilge Ceylan yapımı "Kuru Otlar Üstüne" fimiyle büyük bir başarıya imza atmıştı.
Yapımdaki etkileyici performansıyla tüm gözleri üzerine çeken Dizdar, 76. Cannes Film Festivali’nde, 9 dalda ödül alan Kuru Otlar Üstüne'deki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.
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Doğal halleri ve sempatik tavırlarıyla da gönüllere taht kuran ünlü oyununun özel hayatı da merak ediliyor. 2018 yılında dünyaevine girdiği, bir dönem Çok Güzel Hareketler programında rol alan eşi Gürhan Altundaşar ile 2021 yılında da boşanmıştı.
Şimdilerde ise Cihan Ayger'le dopdulu bir aşk yaşadığına şahit olduğumuz Merve Dizdar'ın her sosyal medya paylaşımı da büyük beğeni topluyor.
Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı... Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günde kendi çocukluğunu paylaşan ünlülerden biri de Merve Dizdar oldu.
Paylaştığı fotoğraflarla bizi küçüklük zamanlarına, ilk okul sıralarına götüren kareler görenlerin yüreğini ısıttı.
Sizce de Merve Dizdar küçüklüğü şimdiki haliyle çok benzer değil mi? 🧿
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Umarız yönetmen koltuğuna geçme hayalin de gerçek olur sevgili Merve! ❤️❤️
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