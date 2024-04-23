23 Nisan'da Çocukluk Fotoğraflarını Paylaşan Merve Dizdar'ın Küçüklük Hallerini Görmeniz Gerek!

Oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bırakan Merve Dizdar sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük beğeni topluyor. Birçok ünlü gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukluk pozlarını paylaşan başarılı oyuncunun yıllar önceki hali gözlerden kalpler çıkardı.