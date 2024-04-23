23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Coşkuyla Kutlayan Ünlülerin Anlamlı Paylaşımları

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetli armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor. Her bir köşenin al bayraklarla donatıldığı bu anlamlı günde ünlülerden dolu dolu paylaşımlar geldi. Kimileri çocukluğunu paylaştı, kimileri de çocuklarını...