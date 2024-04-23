23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Coşkuyla Kutlayan Ünlülerin Anlamlı Paylaşımları
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Coşkuyla Kutlayan Ünlülerin Anlamlı Paylaşımları
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetli armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor. Her bir köşenin al bayraklarla donatıldığı bu anlamlı günde ünlülerden dolu dolu paylaşımlar geldi. Kimileri çocukluğunu paylaştı, kimileri de çocuklarını...
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Hande Erçel & Gamze Erçel:
Oğuzhan Koç:
Hande Yener:
Bülent Ersoy:
Tülin Şahin:
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Müge Anlı:
Umut Evirgen:
Mustafa Sandal:
Ebrar Karakurt:
Burcu Biricik:
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Müge Boz:
Yasemin Sakallıoğlu:
Esra Erol:
Merve Dizdar:
Çağla Şıkel:
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Gülşen:
Danla Bilic:
İrem Derici:
Ceyda Düvenci:
Yasemin Tatlıses:
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Hadise:
Nilsu Berfin Aktaş:
Fahriye Evcen:
İbrahim Büyükak:
Şahan Gökbakar:
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