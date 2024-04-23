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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Coşkuyla Kutlayan Ünlülerin Anlamlı Paylaşımları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Coşkuyla Kutlayan Ünlülerin Anlamlı Paylaşımları

23 Nisan
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
23.04.2024 - 13:56

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetli armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor. Her bir köşenin al bayraklarla donatıldığı bu anlamlı günde ünlülerden dolu dolu paylaşımlar geldi. Kimileri çocukluğunu paylaştı, kimileri de çocuklarını...

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Hande Erçel & Gamze Erçel:

Hande Erçel & Gamze Erçel:

Oğuzhan Koç:

Oğuzhan Koç:

Hande Yener:

Hande Yener:

Bülent Ersoy:

Bülent Ersoy:

Tülin Şahin:

Tülin Şahin:
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Müge Anlı:

Müge Anlı:

Umut Evirgen:

Umut Evirgen:

Mustafa Sandal:

Mustafa Sandal:

Ebrar Karakurt:

Ebrar Karakurt:

Burcu Biricik:

Burcu Biricik:
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Müge Boz:

Müge Boz:

Yasemin Sakallıoğlu:

Yasemin Sakallıoğlu:

Esra Erol:

Esra Erol:

Merve Dizdar:

Merve Dizdar:

Çağla Şıkel:

Çağla Şıkel:
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Gülşen:

Gülşen:

Danla Bilic:

Danla Bilic:

İrem Derici:

İrem Derici:

Ceyda Düvenci:

Ceyda Düvenci:

Yasemin Tatlıses:

Yasemin Tatlıses:
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Hadise:

Hadise:

Nilsu Berfin Aktaş:

Nilsu Berfin Aktaş:

Fahriye Evcen:

Fahriye Evcen:

İbrahim Büyükak:

İbrahim Büyükak:

Şahan Gökbakar:

Şahan Gökbakar:

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