Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun Çocuklarla Doya doya 23 Nisan Kutladığı İç Isıtan Anlar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü isimlerin yaptığı paylaşımlar epey dikkat çekiyor. Bu isimlerden bir tanesi de Ankara Etimesgut Belediye Başkanı olan Erdal Beşikçioğlu tabii ki. Sabahın erken saatlerinde çocuklarla beraber sokağa dökülüp marş söyleyen usta oyuncu, herkesin içini ısıttı.