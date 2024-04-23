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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun Çocuklarla Doya doya 23 Nisan Kutladığı İç Isıtan Anlar

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun Çocuklarla Doya doya 23 Nisan Kutladığı İç Isıtan Anlar

23 Nisan
GNS
GNS - Onedio Editörü
23.04.2024 - 12:51

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü isimlerin yaptığı paylaşımlar epey dikkat çekiyor. Bu isimlerden bir tanesi de Ankara Etimesgut Belediye Başkanı olan Erdal Beşikçioğlu tabii ki. Sabahın erken saatlerinde çocuklarla beraber sokağa dökülüp marş söyleyen usta oyuncu, herkesin içini ısıttı.

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan, bugün tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan, bugün tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günün üstünden tam 104 yıl geçti. Mustafa Kemal Atatürk bu günü çocuklara armağan etti ve her yıl 23 Nisan, çocuklar tarafından büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.

23 Nisan coşkusu elbette yalnız çocuklarda değil, hepimizde var. Pek çok ünlü isim sosyal medya hesabı üzerinden 23 Nisan paylaşımları yapmaya devam ediyor. Bu isimlerden biri de Erdal Beşikçioğlu.

23 Nisan coşkusu elbette yalnız çocuklarda değil, hepimizde var. Pek çok ünlü isim sosyal medya hesabı üzerinden 23 Nisan paylaşımları yapmaya devam ediyor. Bu isimlerden biri de Erdal Beşikçioğlu.

Yıllar boyunca Behzat Ç. rolüyle anılan ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Etimesgut Belediye Başkanı seçilmişti.

Belediye Başkanı olarak kutladığı ilk milli bayramda, sokağa çıkıp çocuklarla birlikte marşlar söyledi.

Belediye Başkanı olarak kutladığı ilk milli bayramda, sokağa çıkıp çocuklarla birlikte marşlar söyledi.

Yanına çocukları alan, Türk bayrakları ve balonlarla yürüyen Erdal Beşikçioğlu'nun sosyal meydada paylaştığı bu anlar herkes tarafından çok beğenildi.

Yanına çocukları alan, Türk bayrakları ve balonlarla yürüyen Erdal Beşikçioğlu'nun sosyal meydada paylaştığı bu anlar herkes tarafından çok beğenildi.

"Biz böyle çok güçlü olduk."

"Biz böyle çok güçlü olduk."
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23 Nisan marşları ile birlikte yürüdüğü, geleceğin memleketi ışığa boğacak olan genç nesillerine eşlik ettiği bu anlar herkesin gözlerini doldurdu.

Usta oyuncunun paylaşımlarını gören herkes "işte bu" dedi.

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