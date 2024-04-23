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Cem Yılmaz'ın 23 Nisan'da Adeta Bir Çocuk Coşkusuyla Doğum Gününü Kutladığı Mesaj Yine Çok İronik Oldu

Cem Yılmaz'ın 23 Nisan'da Adeta Bir Çocuk Coşkusuyla Doğum Gününü Kutladığı Mesaj Yine Çok İronik Oldu

Cem Yılmaz
GNS
GNS - Onedio Editörü
23.04.2024 - 12:04

Son günlerde magazinde sabah akşam sürekli gördüğümüz bir isim var ki o da ünlü komedyen Cem Yılmaz. Kendisi yaptığı paylaşımlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Gönderme tartışmalarının ardından doğum günü mesajı yayınlayan Cem Yılmaz, yazdıklarıyla bize 'ironi herhalde' dedirtti..

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Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi şüphesiz ki Cem Yılmaz.

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi şüphesiz ki Cem Yılmaz.

Geçtiğimiz haftalardan itibaren hem eski sevgilisi Serenay Sarıkaya, hem de eski eşi Ahu Yağtu ile yaşadığı nafaka davası üzerinden sık sık magazinde karşımıza çıktı kendisi.

Tabii son dönemde Necla Karahalil'le yaşadığı büyük aşk ile de adından söz ediyoruz.

Tabii son dönemde Necla Karahalil'le yaşadığı büyük aşk ile de adından söz ediyoruz.

Aşklarını ilan eden ikili Necla Karahalil'in değimiyle biraz 'buldumcuk' olmuştu. Ancak geçtiğimiz günlerde Karahalil'in keyfinin kaçık olduğunu görmüştük. Takipçileri bunu Serenay Sarıkaya haberleriyle bağdaştırmıştı.

Serenay Sarıkaya göndermelerine gelecek olursak, Cem Bey "böyle bir şey yok, uyduruyorsunuz" dese de kimseyi ikna edemiyor.

Serenay Sarıkaya göndermelerine gelecek olursak, Cem Bey "böyle bir şey yok, uyduruyorsunuz" dese de kimseyi ikna edemiyor.

Serenay Sarıkaya'nın GQ Ödül Töreni gecesinde giydiği derin göğüs dekolteli elbisesi ve görüntüsü oldukça eleştirilmişti hatırlarsanız. Cem Yılmaz da tam bu sohbetlerin üstüne Marty Feldman paylaşımı yapmıştı. Gönderme yaptığı konusundaki eleştirilere de 'sağ gözümde %50 görme kaybı çıktı, operasyon geçirdim onun için paylaştım' demişti...

Üstüne Serenay Sarıkaya da durmamış ve gözlerini şaşı yaptığı bir poz paylaşmıştı... Cem Yılmaz'dan karşılığı gecikmemişti.

Üstüne Serenay Sarıkaya da durmamış ve gözlerini şaşı yaptığı bir poz paylaşmıştı... Cem Yılmaz'dan karşılığı gecikmemişti.

Serenay Sarıkaya'nın 'görme kaybı' açıklamasının ardından yaptığı paylaşım da başka bir gönderme demiştik. Cem Yılmaz bunun üstüne acıbadem kurabiyesi paylaşımı yapmış ve yeniden 'yine mi meme göndermesi?' eleştirileriyle herkesi ayağa kaldırmıştı.

Hakkında çıkan haberlere sinirlenen Yılmaz, yorum yapanlara "geri zekalı" ve "salak" diyerek durumu daha da harlamıştı.

Hakkında çıkan haberlere sinirlenen Yılmaz, yorum yapanlara "geri zekalı" ve "salak" diyerek durumu daha da harlamıştı.
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'Sosyal medyada kendini komik zanneden bi iki gerizekalı yine kendine bi eğlence bulmuş ..Nedense benimle bulmuş :) gercekten salak olmak çok büyük bi ayrıcalık, tadını çıkarın ..İlgilenmeyeceğim, bu sizin hayatınız, benim işim var 🌹'

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Tabii yine bitmedi! Hiçbir yazı paylaşmadan yayınladığı teleskop da çok konuşuldu.

Tabii yine bitmedi! Hiçbir yazı paylaşmadan yayınladığı teleskop da çok konuşuldu.
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Herkes farklı bir fikir ortaya attı ancak bunun ne için paylaşıldığı konusunda bir fikrimiz yok tabii...

Gündem bu denli kaynarken, Cem Yılmaz dün akşam saatlerinde "Yarın doğum günüm" fotoğrafı yayınladı.

Gündem bu denli kaynarken, Cem Yılmaz dün akşam saatlerinde "Yarın doğum günüm" fotoğrafı yayınladı.

'Yarın doğumgünüm olduğu için gereğini yapıyorum.🌹 23 Nisan'

Bu yıl 51. yaşını kutlayan ünlü komedyenin doğum günü için yaptığı paylaşım ve altına yazdıkları yine çok ironik bulundu.

Bu yıl 51. yaşını kutlayan ünlü komedyenin doğum günü için yaptığı paylaşım ve altına yazdıkları yine çok ironik bulundu.

"Uzun yaşamımım sırrı hep pozitif bakmam ve kendimi sevmem :)) Bi de kendimi merkeze koymam…"

"Uzun yaşamımım sırrı hep pozitif bakmam ve kendimi sevmem :)) Bi de kendimi merkeze koymam…"

Yoga göndermesinin sevgilisi Necla Karahalil'e olduğunu düşünsek de, geri kalanları size bırakıyoruz...

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