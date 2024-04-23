Cem Yılmaz'ın 23 Nisan'da Adeta Bir Çocuk Coşkusuyla Doğum Gününü Kutladığı Mesaj Yine Çok İronik Oldu

Son günlerde magazinde sabah akşam sürekli gördüğümüz bir isim var ki o da ünlü komedyen Cem Yılmaz. Kendisi yaptığı paylaşımlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Gönderme tartışmalarının ardından doğum günü mesajı yayınlayan Cem Yılmaz, yazdıklarıyla bize 'ironi herhalde' dedirtti..