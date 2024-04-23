Cem Yılmaz'ın 23 Nisan'da Adeta Bir Çocuk Coşkusuyla Doğum Gününü Kutladığı Mesaj Yine Çok İronik Oldu
Cem Yılmaz'ın 23 Nisan'da Adeta Bir Çocuk Coşkusuyla Doğum Gününü Kutladığı Mesaj Yine Çok İronik Oldu
Son günlerde magazinde sabah akşam sürekli gördüğümüz bir isim var ki o da ünlü komedyen Cem Yılmaz. Kendisi yaptığı paylaşımlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Gönderme tartışmalarının ardından doğum günü mesajı yayınlayan Cem Yılmaz, yazdıklarıyla bize 'ironi herhalde' dedirtti..
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi şüphesiz ki Cem Yılmaz.
Tabii son dönemde Necla Karahalil'le yaşadığı büyük aşk ile de adından söz ediyoruz.
Serenay Sarıkaya göndermelerine gelecek olursak, Cem Bey "böyle bir şey yok, uyduruyorsunuz" dese de kimseyi ikna edemiyor.
Üstüne Serenay Sarıkaya da durmamış ve gözlerini şaşı yaptığı bir poz paylaşmıştı... Cem Yılmaz'dan karşılığı gecikmemişti.
Hakkında çıkan haberlere sinirlenen Yılmaz, yorum yapanlara "geri zekalı" ve "salak" diyerek durumu daha da harlamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tabii yine bitmedi! Hiçbir yazı paylaşmadan yayınladığı teleskop da çok konuşuldu.
Gündem bu denli kaynarken, Cem Yılmaz dün akşam saatlerinde "Yarın doğum günüm" fotoğrafı yayınladı.
Bu yıl 51. yaşını kutlayan ünlü komedyenin doğum günü için yaptığı paylaşım ve altına yazdıkları yine çok ironik bulundu.
"Uzun yaşamımım sırrı hep pozitif bakmam ve kendimi sevmem :)) Bi de kendimi merkeze koymam…"
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın