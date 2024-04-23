Cem Yılmaz Doğum Günü Paylaşımındaki Sigarayı Görünce Aşırı Yükselen Doçent Doktora Gerekeni Söyledi!

Eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın göğüs dekoltesine yaptığı göndermeyle büyük bir tartışmanın fitilini ateşleyen Cem Yılmaz bu aralıkta farklı paylaşımlarla da gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü komedyen doğum günü fotoğrafındaki sigarayı görünce aşırı yükselen doçent doktora gerekli cevabı verdi.