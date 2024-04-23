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Cem Yılmaz Doğum Günü Paylaşımındaki Sigarayı Görünce Aşırı Yükselen Doçent Doktora Gerekeni Söyledi!

Cem Yılmaz Doğum Günü Paylaşımındaki Sigarayı Görünce Aşırı Yükselen Doçent Doktora Gerekeni Söyledi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
23.04.2024 - 11:58

Eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın göğüs dekoltesine yaptığı göndermeyle büyük bir tartışmanın fitilini ateşleyen Cem Yılmaz bu aralıkta farklı paylaşımlarla da gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü komedyen doğum günü fotoğrafındaki sigarayı görünce aşırı yükselen doçent doktora gerekli cevabı verdi.

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Kariyeri ve özel hayatıyla sürekli gündemimizde kalmayı başaran Cem Yılmaz özellikle son günlerde manşetlerden düşmez oldu.

Kariyeri ve özel hayatıyla sürekli gündemimizde kalmayı başaran Cem Yılmaz özellikle son günlerde manşetlerden düşmez oldu.

Yıllar sonra yeniden CMXXIV ile sahnelere dönen ve yeni aşka yelken açıp Necla Karahalil'le ilişki yaşayan ünlü komedyen bir süre bu konularla konuşuldu ama asıl olay eski aşkı Serenay Sarıkaya'yla olan tuhaf iletişimi...

Yıllar sonra yeniden CMXXIV ile sahnelere dönen ve yeni aşka yelken açıp Necla Karahalil'le ilişki yaşayan ünlü komedyen bir süre bu konularla konuşuldu ama asıl olay eski aşkı Serenay Sarıkaya'yla olan tuhaf iletişimi...

Her şeyin başlangıcı, GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri gecesi için New York'a uçan Serenay Sarıkaya'nın törende giydiği derin göğüs dekolteli siyah elbisesi oldu.

Her şeyin başlangıcı, GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri gecesi için New York'a uçan Serenay Sarıkaya'nın törende giydiği derin göğüs dekolteli siyah elbisesi oldu.

Dekolte goygoyu dönerken 1982'e hayatını kaybeden Marty Feldman'ın bir fotoğrafını paylaşan Yılmaz'ın bu hamlesi eski aşkına gönderme olarak düşünüldü tabii.

Dekolte goygoyu dönerken 1982'e hayatını kaybeden Marty Feldman'ın bir fotoğrafını paylaşan Yılmaz'ın bu hamlesi eski aşkına gönderme olarak düşünüldü tabii.

Bu kare büyük olay olunca Cem Yılmaz'dan "konu Serenay değil, gözümde yaşadığım sağlık sorunu" açıklaması yapılsa da buna kimse inanmadı.

Sessiz kaldığı için bir kesim tarafından tebrik toplayan Serenay Sarıkaya ise bir süre sonra New York paylaşımının arasına şaşı pozlarını serpiştiriverdi.

Sessiz kaldığı için bir kesim tarafından tebrik toplayan Serenay Sarıkaya ise bir süre sonra New York paylaşımının arasına şaşı pozlarını serpiştiriverdi.

Detayları da burada anlatmıştık:

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"Altta kalanın canı çıksın" dermişçesine hamle yapan Yılmaz'ın "Acıbadem deyim :) ama iyiyim 🌹 küçük mutluluklar" notlu paylaşımına ikinci meme göndermesi dendi.

"Altta kalanın canı çıksın" dermişçesine hamle yapan Yılmaz'ın "Acıbadem deyim :) ama iyiyim 🌹 küçük mutluluklar" notlu paylaşımına ikinci meme göndermesi dendi.

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Tabii olaylar bu kadar sarpa sarmışken, sosyal medyada gerçek olmayan paylaşımlar da başını aldı yürüdü. Komedyen Baturay Özdemir de muzlu paylaşıma bir garip destek vererek meslektaşını korudu.

Tabii olaylar bu kadar sarpa sarmışken, sosyal medyada gerçek olmayan paylaşımlar da başını aldı yürüdü. Komedyen Baturay Özdemir de muzlu paylaşıma bir garip destek vererek meslektaşını korudu.

Konuyu merak edenleri de böyle alalım...

Şimdi fark ettiyseniz, Cem Yılmaz artık sadece Serenay Sarıkaya göndermeleriyle değil başka kişilere de laf atarak dikkat çekmeye başladı.

Şimdi fark ettiyseniz, Cem Yılmaz artık sadece Serenay Sarıkaya göndermeleriyle değil başka kişilere de laf atarak dikkat çekmeye başladı.

Ünlü komedyen Twitter (X) hesabından "Yarın doğumgünüm olduğu için gereğini yapıyorum.🌹 23 Nisan" notuyla bu kareyi yayınladı 👇🏼

Ünlü komedyen Twitter (X) hesabından "Yarın doğumgünüm olduğu için gereğini yapıyorum.🌹 23 Nisan" notuyla bu kareyi yayınladı 👇🏼
twitter.com

Yorum yağmuruna tutulan karede sigara olduğunu fark eden bir sosyal medya kullanıcısı doçent doktor ise "Şu alkolüde bırak iyice tipin alkoliğe dönüyor" ifadeleriyle Yılmaz'a yüklendi..

Yorum yağmuruna tutulan karede sigara olduğunu fark eden bir sosyal medya kullanıcısı doçent doktor ise "Şu alkolüde bırak iyice tipin alkoliğe dönüyor" ifadeleriyle Yılmaz'a yüklendi..
twitter.com
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"İçme şu zıkkımı" diyen doçent doktorun paylaşımlarının ekran görüntüsü alan Cem Yılmaz yorumsuz geçemedi ve "Doçent doktor diyor ama doçent hasta olmalı ! Yanlış yazılmış :)) hadi var sen de sözünü söyle doçent :))" sözleriyle gerekli cevabı da verdi!

"İçme şu zıkkımı" diyen doçent doktorun paylaşımlarının ekran görüntüsü alan Cem Yılmaz yorumsuz geçemedi ve "Doçent doktor diyor ama doçent hasta olmalı ! Yanlış yazılmış :)) hadi var sen de sözünü söyle doçent :))" sözleriyle gerekli cevabı da verdi!
twitter.com

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