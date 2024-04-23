Demet Akalın'ın "Türkan" Şarkısıyla Dans Eden 'Sultan'ımız Türkan Şoray Kendine Hayran Bıraktı!
Demet Akalın'ın "Türkan" Şarkısıyla Dans Eden 'Sultan'ımız Türkan Şoray Kendine Hayran Bıraktı!
Adana'da düzenlenen 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Türkan Şoray da vardı. Söyleşide sevenleriyle bir araya gelen usta sanatçı Demet Akalın'ın 'Türkan' şarkısıyla yerinde duramadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Her yıl ziyaretçi akınına uğrayan Adana 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı bu sene de kentin tüm sokaklarını rengarenk yaptı.
Kostümler giyildi, çiçekli taçlar takıldı, boya savaşları yapıldı, şarkılar-türküler söylendi ve tabii ki Adana'nın o tarifsiz lezzetli nefis yemekleri yendi.
Birçok ünlü isim de bu unutulmaz festivali kaçırmamak, düzenlenen etkinliklerle hayranlarının karşısına çıkmak için soluğu Adana'da aldı. Bu isimlerden biri de oyuncu Melis Sezen oldu.
Enerjisi bitmek tükenmek bilmeyen ünlü oyuncu Seyhan Nehri'nin üstünde voleybol oynayanları görünce kendini tutamayıp takıma dahil oldu.
Rengarenk festival kapsamında Adana'ya giden usta sanatçılar arasında Türkan Şoray da vardı. Adana Müze Kompleksi’nde düzenlenen söyleşide Adanalılar ile buluştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yeşilçam dünyasının "Sultan" lakaplı sanatçısı gittiği etkinlikte inanılmaz bir coşkuyla karşılandı desek yeridir.
Şoray Uzun'un da eşlik ettiği Türkan Şoray mikrofonu eline alınca ‘Aman Adanalı’ türküsünü seslendirmeye başladı. Kendine yine hayran bırakan usta isim alkışlara boğuldu.
Eeee, Türkan Şoray bu! Her hareketine ayrı bir manşet açılıyor elbette. 'Türkan Şoray - Şoray Uzun Söyleşisi'nde çalan şarkılara da eşlik etti.
Efsane isim, bir dönem hepimizin diline pelesenk olan Demet Akalın'ın ‘Türkan’ şarkısını duyunca da sahnede dans etmeye başladı.
İşte Türkan Şoray'ın "Türkan" şarkısıyla sergilediği unutulmaz performansı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türk sinemasının 'Sultan'ı "O Türkan yok mu O Türkan..." sözleriyle eğlendiği anlarla herkesin gönlüne bir kez daha taht kurdu...
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın