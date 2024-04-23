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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in Aşklarını Kanıtlarcasına El Ele Görüntülendiği Anlar Yine Geçer Not Almadı

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in Aşklarını Kanıtlarcasına El Ele Görüntülendiği Anlar Yine Geçer Not Almadı

Serenay Sarıkaya
GNS
GNS - Onedio Editörü
23.04.2024 - 10:13

Serenay Sarıkaya son birkaç gündür binbir farklı konuyla magazinde karşımıza çıkmaya devam ediyor. Tam Cem Yılmaz'la aralarında gönderme iddiaları başlamışken şimdiye kadar yan yana görüntülenmediği sevgilisi Mert Demir'le el ele magazinin karşısına çıkan ünlü oyuncu, 'bu ilişki bizden geçmedi' yorumlarını da beraberinde getirdi.

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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ikilisi arasındaki aşk iddiaları, Ateşe Düştüm şarkısının vokalistinin araştırılması ile ortaya çıkmıştı.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ikilisi arasındaki aşk iddiaları, Ateşe Düştüm şarkısının vokalistinin araştırılması ile ortaya çıkmıştı.

Ateşe Düştüm şarkısının back vokalinin kim olduğu uzun bir süre Twitter'da tartışma konularından biri olmuştu. Ardından bu kişinin Serenay Sarıkaya olduğunu öğrenmiştik.

Gelin görün ki aynı anda aşk iddiaları da patlak vermişti. Ancak bu ikili hiçbir zaman aralarındaki aşkı ilan etmedi, ama reddetmedi de.

Gelin görün ki aynı anda aşk iddiaları da patlak vermişti. Ancak bu ikili hiçbir zaman aralarındaki aşkı ilan etmedi, ama reddetmedi de.

Serenay Sarıkaya kendisine sorulunca 'bir durun bakalım' demişti. Mert Demir ise geçiştirmekle yetinmişti. Hiçbir zaman aşk itirafları göremediğimiz ikili magazine konu olacak şeyler yapmaktan da kaçınmamıştı.

Sosyal medyada birbirlerinin fotoğrafları altında yorumlaşmalar mı dersiniz, Spotify listelerine şarkı eklemeler mi...

Sosyal medyada birbirlerinin fotoğrafları altında yorumlaşmalar mı dersiniz, Spotify listelerine şarkı eklemeler mi...

Magazine malzeme verseler de hiçbir şekilde aşk sorularına cevap vermemeleri biraz sinir bozucu olmaya başlamıştı, itiraf edelim... Derken ikilinin ayrıldığı haberlerini görmüştük.

Ayrılık haberlerini gören çift yan yana görüntülenmese de "burayız!" diyecek hamleler yapmıştı.

Ayrılık haberlerini gören çift yan yana görüntülenmese de "burayız!" diyecek hamleler yapmıştı.

Serenay Sarıkaya, Bali tatilinden döner dönmez soluğu Mert Demir'in sahne aldığı mekanda almıştı. İkili burada bile birlikte görüntü vermemek için mekanın arka kapısından çıkmayı tercih etmişti.

Derken ne kadar kaçarsalar kaçsınlar, el mecbur yakalandılar.

Derken ne kadar kaçarsalar kaçsınlar, el mecbur yakalandılar.

Birlikte Milano'ya tatile giden ikili, havalimanından ayrı ayrı çıkarak yine görüntü vermeyi engellemeye çalıştı. Ancak çiftin beraber bir pozu da magazine düştü.

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Üstüne Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın gönderme iddiaları patlak verdi.

Üstüne Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın gönderme iddiaları patlak verdi.

GQ Ödül Gecesi'nde derin göğüs dekolteli elbisesiyle çok konuşulan Serenay Sarıkaya'nın ardından paylaşım yapan Cem Yılmaz'ın gönderme yaptığı iddia edilmişti. Bu durum günden güne her fotoğrafa da yansıdı elbette.

Gündem bu haberlerle çalkalanırken Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ikilisi ne hikmetse el ele görüntülendi!

Gündem bu haberlerle çalkalanırken Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ikilisi ne hikmetse el ele görüntülendi!

Bunca zamandır saklanan ikili yan yana olmaları bir kenara dursun, el ele görüntü verdi ve bu sırada oldukça mutluydu.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Ancak bu ilişki bizden geçmedi!

Ancak bu ilişki bizden geçmedi!

Gören herkes "reklam, PR" yorumunu yapmaktan kendini alamadı...

Gören herkes "reklam, PR" yorumunu yapmaktan kendini alamadı...

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