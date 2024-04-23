Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in Aşklarını Kanıtlarcasına El Ele Görüntülendiği Anlar Yine Geçer Not Almadı
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in Aşklarını Kanıtlarcasına El Ele Görüntülendiği Anlar Yine Geçer Not Almadı
Serenay Sarıkaya son birkaç gündür binbir farklı konuyla magazinde karşımıza çıkmaya devam ediyor. Tam Cem Yılmaz'la aralarında gönderme iddiaları başlamışken şimdiye kadar yan yana görüntülenmediği sevgilisi Mert Demir'le el ele magazinin karşısına çıkan ünlü oyuncu, 'bu ilişki bizden geçmedi' yorumlarını da beraberinde getirdi.
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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ikilisi arasındaki aşk iddiaları, Ateşe Düştüm şarkısının vokalistinin araştırılması ile ortaya çıkmıştı.
Gelin görün ki aynı anda aşk iddiaları da patlak vermişti. Ancak bu ikili hiçbir zaman aralarındaki aşkı ilan etmedi, ama reddetmedi de.
Sosyal medyada birbirlerinin fotoğrafları altında yorumlaşmalar mı dersiniz, Spotify listelerine şarkı eklemeler mi...
Ayrılık haberlerini gören çift yan yana görüntülenmese de "burayız!" diyecek hamleler yapmıştı.
Derken ne kadar kaçarsalar kaçsınlar, el mecbur yakalandılar.
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Üstüne Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın gönderme iddiaları patlak verdi.
Gündem bu haberlerle çalkalanırken Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ikilisi ne hikmetse el ele görüntülendi!
Ancak bu ilişki bizden geçmedi!
Gören herkes "reklam, PR" yorumunu yapmaktan kendini alamadı...
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