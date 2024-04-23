Hafsanur Sancaktutan'ın Yüzü Bir Türlü Gülmüyor: Sadri Alışık'la Ayrılmışlar!

Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu ayrılığının ardından, Hafsanur Sancaktutan ile yeni bir aşka yelken açtığı yönünde iddialar ortaya çıkmıştı. Fakat ünlü oyuncu bunları yalanladı. Aynı zamanda son dizisi Ya Çok Seversen'deki partneri Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı yönünde iddialar da dolanmıştı. Bunun da doğru olmadığını öğrenmiştik.