Hafsanur Sancaktutan'ın Yüzü Bir Türlü Gülmüyor: Sadri Alışık'la Ayrılmışlar!
Hafsanur Sancaktutan'ın Yüzü Bir Türlü Gülmüyor: Sadri Alışık'la Ayrılmışlar!
Son dönemlerin en popüler oyuncuları arasında yer alan Hafsanur Sancaktutan, dijital platformda çektiği sahnelerle gündem oluyor. Üstüne bir de yeni aşka yelken açtığını öğrendiğimiz oyuncunun keyfi yerinde diyecektik ki, ayrılık yaşadığını öğrendik!
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Hafsanur Sancaktutan, 2018 yılında Gülperi dizisi ile adım attığı oyunculuk sektöründe dikkat çeken ve yıldızı parlayan genç isimlerden biri olmuştu.
Aşk Ağlatır bir yana dursun kendisi Son Yaz dizisiyle büyük bir kitleyi kendisine hayran bıraktı.
Diğer yandan dijitale de adım atan Hafsanur Sancaktutan'ın rol aldığı dizideki sahneleri bir dönem çok eleştirilmişti.
Diğer bir yandan kendisinin özel hayatı da epey merak edilen konular arasında.
Ardından 2022 yılının Aralık ayında üç yıllık ilişkilerini bitirme kararı aldıklarını öğrendik!
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Ardından kendisini iki isimle anılırken duymuştuk. Tabii bunlar tamamen hızlı bir şekilde yalanlamıştı.
Ardından ünlü oyuncunun Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık ile aşk yaşamaya başladığı yönünde iddialar görmüştük!
İkili, Hafsanur Sancaktutan'ın ailesinin kurmuş olduğu tiyatro ve kültür merkezini Sadri Alışık'ın yönetmesi ile tanışmıştı.
İddialara göre Mart ayında başladığı iddia edilen ilişki uzun ömürlü olmadı!
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