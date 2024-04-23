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Hafsanur Sancaktutan'ın Yüzü Bir Türlü Gülmüyor: Sadri Alışık'la Ayrılmışlar!

Hafsanur Sancaktutan'ın Yüzü Bir Türlü Gülmüyor: Sadri Alışık'la Ayrılmışlar!

GNS
GNS - Onedio Editörü
23.04.2024 - 09:34

Son dönemlerin en popüler oyuncuları arasında yer alan Hafsanur Sancaktutan, dijital platformda çektiği sahnelerle gündem oluyor. Üstüne bir de yeni aşka yelken açtığını öğrendiğimiz oyuncunun keyfi yerinde diyecektik ki, ayrılık yaşadığını öğrendik!

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Hafsanur Sancaktutan, 2018 yılında Gülperi dizisi ile adım attığı oyunculuk sektöründe dikkat çeken ve yıldızı parlayan genç isimlerden biri olmuştu.

Hafsanur Sancaktutan, 2018 yılında Gülperi dizisi ile adım attığı oyunculuk sektöründe dikkat çeken ve yıldızı parlayan genç isimlerden biri olmuştu.

İlk ekran önü deneyiminin ardından başarı kendisi için çorap söküğü gibi gelmeye başladı.

Aşk Ağlatır bir yana dursun kendisi Son Yaz dizisiyle büyük bir kitleyi kendisine hayran bıraktı.

Aşk Ağlatır bir yana dursun kendisi Son Yaz dizisiyle büyük bir kitleyi kendisine hayran bıraktı.

Ali Atay, Funda Eryiğit, Alperen Durmaz gibi isimlerle başrolü paylaşan Hafsanur Sancaktutan, Yağmur Kara karakteriyle oldukça viral olmuştu. Ardından hiç durmadan Darmaduman ve Ya Çok Seversen işlerinde rol aldı.

Diğer yandan dijitale de adım atan Hafsanur Sancaktutan'ın rol aldığı dizideki sahneleri bir dönem çok eleştirilmişti.

Diğer yandan dijitale de adım atan Hafsanur Sancaktutan'ın rol aldığı dizideki sahneleri bir dönem çok eleştirilmişti.

Dünyayla Benim Aramda dizisindeki sahneleriyle çok konuşulan Sancaktutan, 'Ben oyuncuyum rolüm ne gerektiriyorsa onu yaparım' açıklamalarıyla gündem olmuştu.

Diğer bir yandan kendisinin özel hayatı da epey merak edilen konular arasında.

Diğer bir yandan kendisinin özel hayatı da epey merak edilen konular arasında.

Aşk Ağlatır dizisinde partneri olan Deniz Can Aktaş ile olan rol arkadaşlığı aşka dönüşmüştü. Çift magazinden hiçbir zaman saklamadıkları aşklarını doludizgin yaşıyordu.

Ardından 2022 yılının Aralık ayında üç yıllık ilişkilerini bitirme kararı aldıklarını öğrendik!

Ardından 2022 yılının Aralık ayında üç yıllık ilişkilerini bitirme kararı aldıklarını öğrendik!

İkili ayrıldıktan sonra yeniden buluşmalarıyla dikkat çekmişti. İlişkilerine bir şans daha vermek isteseler de dikiş tutturamamışlardı. İddialara göre üç yıllık aşkın bitme sebebi, Hafsanur Sancaktutan'ın çok konuşulan dizi sahnesi olmuştu.

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Ardından kendisini iki isimle anılırken duymuştuk. Tabii bunlar tamamen hızlı bir şekilde yalanlamıştı.

Ardından kendisini iki isimle anılırken duymuştuk. Tabii bunlar tamamen hızlı bir şekilde yalanlamıştı.

Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu ayrılığının ardından, Hafsanur Sancaktutan ile yeni bir aşka yelken açtığı yönünde iddialar ortaya çıkmıştı. Fakat ünlü oyuncu bunları yalanladı. Aynı zamanda son dizisi Ya Çok Seversen'deki partneri Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı yönünde iddialar da dolanmıştı. Bunun da doğru olmadığını öğrenmiştik.

Ardından ünlü oyuncunun Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık ile aşk yaşamaya başladığı yönünde iddialar görmüştük!

Ardından ünlü oyuncunun Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık ile aşk yaşamaya başladığı yönünde iddialar görmüştük!

Hafsanur Sancaktutan ise aynı dönemde magazinde 'Özel hayatım bana kalsın. Birileri var, olabilir. Özel hayatımı çok paylaşmayı sevmiyorum.' açıklamasıyla dikkat çekmişti.

İkili, Hafsanur Sancaktutan'ın ailesinin kurmuş olduğu tiyatro ve kültür merkezini Sadri Alışık'ın yönetmesi ile tanışmıştı.

İkili, Hafsanur Sancaktutan'ın ailesinin kurmuş olduğu tiyatro ve kültür merkezini Sadri Alışık'ın yönetmesi ile tanışmıştı.

Yine iddialara göre bu süreç zarfında flört etmeye başlamıştı.

İddialara göre Mart ayında başladığı iddia edilen ilişki uzun ömürlü olmadı!

İddialara göre Mart ayında başladığı iddia edilen ilişki uzun ömürlü olmadı!

Muhabironline'a göre hızlı başlayan aşk çabuk bitti. İkili yollarını ayırma kararı aldı.

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