Yapay Zekadan İnciler: Ünlüler 23 Nisan'da Bir Günlüğüne Çocuk Olsalardı Nasıl Görünürlerdi?
Yapay Zekadan İnciler: Ünlüler 23 Nisan'da Bir Günlüğüne Çocuk Olsalardı Nasıl Görünürlerdi?
@aihikayeler adlı hesap, birbirinden popüler ünlüleri 23 Nisan'da bir günlüğüne çocukluklarına geri götürdü. Gelin ünlülerin çocuk hallerine birlikte bakalım!
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Biliyorsunuz ki yapay zeka hayatımıza bir girdi pir girdi! Hatta artık aklımıza gelemeyecek durumlar bile yapay zeka sayesinde sanki gerçekmiş gibi görüp izleyebiliyoruz.
Tabii yapay zeka geliştikçe her gün ortaya farklı senaryolar çıkıyor ve bizi hayrete düşürmeye devam ediyor. Sosyal medyada sık sık ünlü isimlere söyletilen şarkılardan tutun ünlüleri farklı meslekler içerisinde görmemize kadar birçok enteresan proje ile karşılaşıyoruz.
Şimdi dönelim yapay zekanın son projesine! @aihikayeler isimli hesap, bu sefer de ünlüleri 23 Nisan'da çocukluklarına geri döndürdü. Tabii bu sefer yapay zeka farkıyla!
Hazırsanız başlıyoruz! İşte Gülben Ergen, Serdar Ortaç ve Zeynep Bastık 👇🏻
Müge Anlı, Yılmaz Erdoğan ve Demet Akalın 👇🏻
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Hadise ve Acun Ilıcalı 👇🏻 Siz en çok hangi ünlünün çocuk halini beğendiniz? Yorumlarda buluşalım!
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Acun çok tatlı lan shshshj