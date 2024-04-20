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İlk Poz Sonunda Geldi: Şevval Sam ile Reklamcı Sevgilisi Cem Topçuoğlu İlk Kez Yan Yana Görüntülendi!

İlk Poz Sonunda Geldi: Şevval Sam ile Reklamcı Sevgilisi Cem Topçuoğlu İlk Kez Yan Yana Görüntülendi!

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
20.04.2024 - 20:59

14 yıldır müzisyen Sarp Maden ile birlikteliğini sonlandıran Şevval Sam, geçtiğimiz aylarda yeni bir ilişkiye başladığını duyurmuştu. Ünlü sanatçı yeni sevgilisi ile ilk kez görüntülendi.

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Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Ender karakteri ile hafızalarımıza kazınan Şevval Sam'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Ender karakteri ile hafızalarımıza kazınan Şevval Sam'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Başarılı kariyeri ile her daim göz önünde olan ünlü sanatçı özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki.

Başarılı kariyeri ile her daim göz önünde olan ünlü sanatçı özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki.

Ünlü ismin özellikle de aşk hayatı mercek altında desek yeri! Bilenler mutlaka vardır, Şevval Sam yaklaşık 14 yıldır müzisyen Sarp Maden ile birlikteydi.

Ünlü ismin özellikle de aşk hayatı mercek altında desek yeri! Bilenler mutlaka vardır, Şevval Sam yaklaşık 14 yıldır müzisyen Sarp Maden ile birlikteydi.

Ancak çift geçtiğimiz yıl yollarını sessiz sedasız ayırmıştı. Daha sonra Şevval Sam'ın ismini bir süre kimselerle duymamıştık...

Ancak çift geçtiğimiz yıl yollarını sessiz sedasız ayırmıştı. Daha sonra Şevval Sam'ın ismini bir süre kimselerle duymamıştık...

Ünlü sanatçının ismi reklamcı Cem Topçuoğlu ile aşk iddialarına karışana kadar. Bir konser çıkışı birlikte görüntülenen ikilinin ilişkisi daha sonra Şevval Sam'ın da onaylamasıyla resmileşmişti.

Ünlü sanatçının ismi reklamcı Cem Topçuoğlu ile aşk iddialarına karışana kadar. Bir konser çıkışı birlikte görüntülenen ikilinin ilişkisi daha sonra Şevval Sam'ın da onaylamasıyla resmileşmişti.
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Ünlü çift geçtiğimiz saatlerde bir etkinlikte ilk kez birlikte görüntülendi! İşte Şevval Sam ve Cem Topçuoğlu çifti 👇🏻

Ünlü çift geçtiğimiz saatlerde bir etkinlikte ilk kez birlikte görüntülendi! İşte Şevval Sam ve Cem Topçuoğlu çifti 👇🏻

Siz Sam ve Topçuoğlu ikilisini yakıştırdınız mı? Yorumlarda buluşalım!

Siz Sam ve Topçuoğlu ikilisini yakıştırdınız mı? Yorumlarda buluşalım!

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