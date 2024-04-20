Reynmen'in 'Renklensin' Şarkısının Lansman Klibinde Giydiği Tişörtün Fiyatı Dudak Uçuklattı!
Reynmen'in 'Renklensin' Şarkısının Lansman Klibinde Giydiği Tişörtün Fiyatı Dudak Uçuklattı!
Reynmen'in 'Renklensin' şarkısının lansman klibinde giydiği tişörtün fiyatı ortaya çıktı! Reynmen'in tişörtünün fiyatı resmen dudak uçuklattı!
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Ünlü şarkıcı ve fenomen Reynmen'i hepimiz tanıyoruz. Önce sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen fenomen, daha sonra Derdim Olsun, Ela ve Leila gibi şarkılarıyla herkes tarafından tanınan bir isim haline geldi.
Asıl adı Yusuf Aktaş olan fenomen, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile magazin dünyasının da en sık konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Hatırlarsanız Reynmen, Altın Kelebek ödül töreninden sonra ödülünü çöpe attığı görüntülerle de çok konuşulmuştu.
Ünlü şarkıcı biliyorsunuz ki şimdilerde yakın zamanda çıkacak olan yeni klibi 'Renklensin'in hazırlık aşamasında!
Ünlü şarkıcının klibinin yanı sıra gündeme gelmesini sağlayan bir başka mevzu ise giydiği tişörtün fiyatı oldu! Reynmen'in klibinde giydiği tişörtün fiyatı resmen dudak uçuklattı!
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Reynmen'in AMIRI markasına ait olan tişörtünün fiyatının 2.258 € olduğu öğrenildi. Yani 78.270,77 TL!
Sizce bir tişörte bu kadar bütçe ayırmak mantıklı mı? Hadi, yorumlarda buluşalım!
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tişörtün bok gibiymiş güle güle giy
bana 2 bin Euro verseniz anca giyerim o tişörtü jdkalssl
Parayı kendisi kazanıyo ister t-shirt alır isterse tuvalet kağıdı, paşa gönlü bilir, tartışmak için çok saçma bi konu