Baba Kaosunda Yeni Hamle: Suphiye Orancı'nın En Büyük Kızı Furaye Sessizliğini İlk Kez Bozdu!

Metin Akpınar'ın evlilik dışı dünyaya gelen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkmış, ve yaptığı açıklamalarla ortalık iyice karışmıştı. Geçtiğimiz saatlerde Suphiye Orancı'nın en büyük kızı Furaye sessizliğini ilk kez bozdu!