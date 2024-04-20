Baba Kaosunda Yeni Hamle: Suphiye Orancı'nın En Büyük Kızı Furaye Sessizliğini İlk Kez Bozdu!
Baba Kaosunda Yeni Hamle: Suphiye Orancı'nın En Büyük Kızı Furaye Sessizliğini İlk Kez Bozdu!
Kaynak: https://10haber.net/yazarlar/muge-dag...
Metin Akpınar'ın evlilik dışı dünyaya gelen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkmış, ve yaptığı açıklamalarla ortalık iyice karışmıştı. Geçtiğimiz saatlerde Suphiye Orancı'nın en büyük kızı Furaye sessizliğini ilk kez bozdu!
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Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları ortaya çıkmış ve ünlü isim çıkan haberlerle gündemin tam ortasına oturmuştu.
Babalık davasını ortaya atan ilk isim olan Duygu Nebioğlu, annesinin evlilik dışı 4 çocuğu olduğunu söylemiş ve diğer kardeşlerinin babalarının da başka ünlü isimler olduğunu ifade ederek ortalığı epey bir karıştırmıştı.
Metin Akpınar'dan sonra yaşanan kaosa ünlü gazeteci Uğur Dündar da dahil olmuş ancak Dündar, yaptığı açıklamalar ile babalık iddialarını kesin ve net bir dil ile reddetmişti.
Suphiye Orancı'nın tüm kızları tek tek olaya dahil olurken en büyük kız Furaye sessizliğini ilk kez geçtiğimiz saatlerde bozdu!
Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Furaye, yaşananlar için "Kardeşlerim evlatlık verilirken ben yurtlarda kaldım. Ne yazık ki onlar kadar şanslı değildim. Babamı aramıyorum, anneme çok kırgınım" açıklamalarında bulundu.
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O travmalarla yeniden yüzleşmeye gücü olmadığını söyleyen Furaye, "Kardeşlerim Dilara, Sevgi ve Duygu'nun kalbi çok kırık, onların mücadelesine hak veriyorum. Ama ben yaralarımı deşmek, bazı şeyleri öğrenmek ve bilmek istemiyorum." dedi.
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