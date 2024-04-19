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Ailesine Olan Düşkünlüğüyle Bilinen İzzet Yıldızhan’ın 23 Yıldır Evli Olduğu Eşi İlk Kez Ortaya Çıktı!

Ailesine Olan Düşkünlüğüyle Bilinen İzzet Yıldızhan’ın 23 Yıldır Evli Olduğu Eşi İlk Kez Ortaya Çıktı!

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
19.04.2024 - 23:05

Ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen İzzet Yıldızhan’ın 23 yıldır evli olduğu eşi ilk kez görüntülendi.

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Fantezi, arabesk ve Türk halk müziği konusunda ülkenin tanınan isimlerinden biri olan türkücü İzzet Yıldızhan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Fantezi, arabesk ve Türk halk müziği konusunda ülkenin tanınan isimlerinden biri olan türkücü İzzet Yıldızhan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Ünlü şarkıcı kariyerinin yanı sıra açıklamaları ve paylaşımları ile de magazin gündeminin konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki. Hatta kendisi geçtiğimiz aylarda kadın sanatçıların sahne kostümleri hakkında yaptığı yorumla gündeme gelmişti.

Ünlü şarkıcı kariyerinin yanı sıra açıklamaları ve paylaşımları ile de magazin gündeminin konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki. Hatta kendisi geçtiğimiz aylarda kadın sanatçıların sahne kostümleri hakkında yaptığı yorumla gündeme gelmişti.

Ünlü türkücü Yıldızhan, ailesine olan düşkünlüğü ile de biliniyor. Ancak her röportajında aile vurgusu yapan ünlü sanatçı eşiyle ne kamera karşısına geçiyor ne de sosyal medyada birlikte fotoğraf paylaşıyor. Yani eşini bir sır gibi saklıyor desek yeri!

Ünlü türkücü Yıldızhan, ailesine olan düşkünlüğü ile de biliniyor. Ancak her röportajında aile vurgusu yapan ünlü sanatçı eşiyle ne kamera karşısına geçiyor ne de sosyal medyada birlikte fotoğraf paylaşıyor. Yani eşini bir sır gibi saklıyor desek yeri!

Ancak o sır perdesi 23 yıl sonra sonunda aralandı ve İzzet Yıldızhan eşi Ajda Yıldızhan ile birlikte katıldığı bir davette kameralara yakalandı!

Ancak o sır perdesi 23 yıl sonra sonunda aralandı ve İzzet Yıldızhan eşi Ajda Yıldızhan ile birlikte katıldığı bir davette kameralara yakalandı!

İşte ünlü türkücünün eşi Ajda Yıldızhan 👇🏻

İşte ünlü türkücünün eşi Ajda Yıldızhan 👇🏻

Siz ünlü şarkıcının eşini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

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grandport

bu denyonun birara Nihat Doğan la grup takıldığı koko pompa partileri gündeme gelmişti..

ömer

Ailesine olan düşkünlüğü..

berna çakır

Geberiyordum meraktan, çok büyük bir haber.. Artık rahat uyuyabilirim 🤣

Özlmmm

Bu kadın 23 yıllık karısı bile değil be evlenmemişler 9 çocuğu var hepsi 3 ayrı kadından ve sürekli ahlaktan bahsediyor