Deliler Gibi Eğlendiler: Kerimcan Durmaz, ‘Nerdesin’ Şarkısının Tanıtım Partisinde Aleyna Tilki'yle Coştu!
Deliler Gibi Eğlendiler: Kerimcan Durmaz, ‘Nerdesin’ Şarkısının Tanıtım Partisinde Aleyna Tilki'yle Coştu!
Son zamanlarda eril enerjisiyle gündeme gelen Kerimcan Durmaz yeni şarkısı 'Nerdesin'in tanıtım partisinde ünlü şarkıcı Aleyna Tilki ile coştu!
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Biliyorsunuz ki son zamanlarda eril enerjisi arşa çıkan Kerimcan Durmaz'ı sık sık konuştuk! Kendisine bir anda yüklenen ve nereden nasıl geldiğini asla anlayamadığımız eril enerjisi Kerimcan Durmaz sevenleri de epey bir şaşırttı hatırlarsanız ki.
Yeni şarkı çıkaracağını müjdeleyen Durmaz, klip çekimlerinden birkaç kare paylaşsa da yeni klibin Kerimcan Durmaz değişikliklerinden nasibini alıp almayacağını bir türlü anlayamamıştık.
Geçtiğimiz günlerde yeni Single'ından ilk görseli yayınlayan Kerimcan Durmaz'ın kapak fotoğrafında kaslarını sergilemesi de gözlerden kaçmadı!
Kerimcan Durmaz hayranlarının beklediği büyük gün geldi ve 'Nerdesin' yayımlandı.
Geçtiğimiz saatlerde ise Kerimcan Durmaz'ın yeni şarkısının tanıtım partisinde Aleyna Tilki'yle dans edip eğlendiği anlar gündeme geldi.
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İşte o anlar 👇🏻
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