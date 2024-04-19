Serenay Sarıkaya, Cinsel Yönelim Açıklamasıyla Kafa Karıştıran Mert Demir'e Yine ve Yeniden Büyük Düştü!
Serenay Sarıkaya, Cinsel Yönelim Açıklamasıyla Kafa Karıştıran Mert Demir'e Yine ve Yeniden Büyük Düştü!
Serenay Sarıkaya, cinsel yönelim açıklamasıyla kafaları epey karıştıran sevgilisi Mert Demir'e yine ve yeniden büyük düştü!
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Rol aldığı her yapımda adeta devleşen Serenay Sarıkaya magazin dünyasının en sevilen isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki.
Sarıkaya, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra özel hayatı da en çok ilgi gören oyunculardan bir tanesi! "Ateşe Düştüm" şarkısına vokal yaptığı ortaya çıkan ünlü oyuncunun adı Mert Demir ile aşk iddialarına da karışmıştı hatırlarsanız.
İkiliyi yan yana pek göremesek de Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir'in sahnelerine gitmesinden ve ünlü şarkıcının paylaşımlarına yaptığı yorumlardan ilişkilerinin tam gaz devam ettiğini biliyoruz.
Sevgilisinin sosyal medya paylaşımlarına yorum yapmadan geçmeyen Serenay Sarıkaya, Mert Demir'in son paylaşımını da boş geçmedi!
Sevgilisinin fotoğrafına karşı derin bir "Ah" çeken Sarıkaya'ya Mert Demir ise her zamanki gibi gül emojisi ile cevap verdi.
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Siz Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ilişkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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