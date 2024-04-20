"Hatırlamıyorum" Demişti: Afra Asan, Dilan Polat'ın Kendisine Gönderdiği Küfür ve Tehdit Mesajlarını Yayımladı

Geçtiğimiz günlerde Dilan Polat'ın cezaevine girmeden önce bir magazin sayfasına küfrettiği ve ölüm tehditlerinde bulunduğu gündeme gelmişti hatırlarsanız. Hatta Dilan Polat'a bu nedenle 7 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Polat'ın kavgalı olduğu magazin sayfası sahibi ünlü ismin kendisine gönderdiği mesajları yayımladı.