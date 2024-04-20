"Hatırlamıyorum" Demişti: Afra Asan, Dilan Polat'ın Kendisine Gönderdiği Küfür ve Tehdit Mesajlarını Yayımladı
"Hatırlamıyorum" Demişti: Afra Asan, Dilan Polat'ın Kendisine Gönderdiği Küfür ve Tehdit Mesajlarını Yayımladı
Geçtiğimiz günlerde Dilan Polat'ın cezaevine girmeden önce bir magazin sayfasına küfrettiği ve ölüm tehditlerinde bulunduğu gündeme gelmişti hatırlarsanız. Hatta Dilan Polat'a bu nedenle 7 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Polat'ın kavgalı olduğu magazin sayfası sahibi ünlü ismin kendisine gönderdiği mesajları yayımladı.
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Tutuklandıktan sonra birçok farklı konu ile gündeme gelen Dilan Polat'ın geçtiğimiz günlerde bu sefer de bir fenomen ile davalık olduğu ve 7 yıl hapsi istendiği söylenmişti hatırlarsanız.
A.A isimli fenomen ile davalık olan Polat, söz konusu olayı hatırlamadığını söylese de A.A isimli fenomen Dilan Polat'ın kendisine gönderdiği mesajların şu şekilde olduğunu açıklamıştı 👇🏻
Dilan Polat'ın kayınvalidesi ise ortaya atılan hapis istemi iddialarını yaptığı paylaşım ile yalanlamış ve her zamanki gibi çıkan haberlere ateş püskürmüştü!
Nurmagazin isimli sosyal medya hesabının admini ise yaptığı paylaşım ile A.A isimli şahısın fenomen değil Afra isimli bir magazin sayfası yöneticisi olduğunu açıklamıştı.
Dilan Polat'ın magazin sayfası adminine küfürler edip tehditler savurduğuna inanan kadar inanmayan da olmuştu tabii! Hatta ortada öyle bir mesajın hiç olmadığını savunanlar bile olmuştu.
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Ancak geçtiğimiz saatlerde @gündemdekifenomenler isimli sosyal medya hesabının sahibi Afra Asan'dan gelen hamle magazin gündeminde adeta bomba etkisi yarattı!
Asan, Dilan Polat ile olan davasında gizlilik kararı kalktığı için tüm mesajları yayımlayacağını söyledikten kısa bir süre sonra Polat'ın kendisine gönderdiği küfür ve tehdit içeren tüm mesajları yayımladı.
İşte o mesajlar 👇🏻
Afra Asan, daha sonra Dilan Polat ile nasıl davalık olduğunu anlattığı bir video da paylaştı 👇🏻
Siz Dilan Polat'ın Afra Asan'a gönderdiği mesajlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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