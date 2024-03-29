Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Yapay Zeka Yine Döktürdü: Bir Yaşlanıp Bir Kilo Alan Ünlüler Bu Sefer de Barbie Bebek Oldu!

Yapay Zeka Yine Döktürdü: Bir Yaşlanıp Bir Kilo Alan Ünlüler Bu Sefer de Barbie Bebek Oldu!

Demet Akalın Seda Sayan Hülya Avşar
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
30.03.2024 - 00:12

@yapayzekacann adlı hesap, birbirinden popüler ünlüleri Barbie'ye çevirdi. Ünlülerin Barbie halleri görenleri hayrete düşürdü!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yapay zeka hayatımıza bir girdi pir girdi biliyorsunuz! Artık hayal bile edemeyeceğimiz durumları yapay zeka sayesinde sanki gerçekmiş gibi görebiliyoruz...

Yapay zeka hayatımıza bir girdi pir girdi biliyorsunuz! Artık hayal bile edemeyeceğimiz durumları yapay zeka sayesinde sanki gerçekmiş gibi görebiliyoruz...

Tabii haliyle de her gün farklı senaryolar ortaya çıkıyor! Ünlü isimlere söyletilen şarkılardan tutun ünlüleri farklı meslekler içerisinde görmemize kadar birçok enteresan proje karşımıza çıkıyor.

Tabii haliyle de her gün farklı senaryolar ortaya çıkıyor! Ünlü isimlere söyletilen şarkılardan tutun ünlüleri farklı meslekler içerisinde görmemize kadar birçok enteresan proje karşımıza çıkıyor.

Yapay zekanın aklımızı başından aldığı birkaç içeriği sizlerle şöyle paylaşalım 👇🏻

👇🏻

👇🏻

Ve dönelim son dönemlerde sosyal medyada gündem olan yapay zekanın yeni harikasına! @yapayzekacann adlı hesap, bu sefer de ünlüleri bambaşka bir hale soktu ve popüler ünlüleri teker teker Barbie bebeğe dönüştürdü!

Ve dönelim son dönemlerde sosyal medyada gündem olan yapay zekanın yeni harikasına! @yapayzekacann adlı hesap, bu sefer de ünlüleri bambaşka bir hale soktu ve popüler ünlüleri teker teker Barbie bebeğe dönüştürdü!

Hazırsanız başlıyoruz! İşte Demet Akalın 👇🏻

Hazırsanız başlıyoruz! İşte Demet Akalın 👇🏻

Hülya Avşar 👇🏻

Hülya Avşar 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda

Seda Sayan 👇🏻

Seda Sayan 👇🏻

Nebahat Çehre 👇🏻

Nebahat Çehre 👇🏻

Emel Sayın 👇🏻

Emel Sayın 👇🏻

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın