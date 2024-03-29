Yapay Zeka Yine Döktürdü: Bir Yaşlanıp Bir Kilo Alan Ünlüler Bu Sefer de Barbie Bebek Oldu!
Yapay Zeka Yine Döktürdü: Bir Yaşlanıp Bir Kilo Alan Ünlüler Bu Sefer de Barbie Bebek Oldu!
@yapayzekacann adlı hesap, birbirinden popüler ünlüleri Barbie'ye çevirdi. Ünlülerin Barbie halleri görenleri hayrete düşürdü!
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Yapay zeka hayatımıza bir girdi pir girdi biliyorsunuz! Artık hayal bile edemeyeceğimiz durumları yapay zeka sayesinde sanki gerçekmiş gibi görebiliyoruz...
Tabii haliyle de her gün farklı senaryolar ortaya çıkıyor! Ünlü isimlere söyletilen şarkılardan tutun ünlüleri farklı meslekler içerisinde görmemize kadar birçok enteresan proje karşımıza çıkıyor.
Ve dönelim son dönemlerde sosyal medyada gündem olan yapay zekanın yeni harikasına! @yapayzekacann adlı hesap, bu sefer de ünlüleri bambaşka bir hale soktu ve popüler ünlüleri teker teker Barbie bebeğe dönüştürdü!
Hazırsanız başlıyoruz! İşte Demet Akalın 👇🏻
Hülya Avşar 👇🏻
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Seda Sayan 👇🏻
Nebahat Çehre 👇🏻
Emel Sayın 👇🏻
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