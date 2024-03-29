Menajeri Heykelini Diktirdi: Hediyesine İsim Veren Enis Arıkan'dan Belçim Bilgin'e İmalı Gönderme Geldi!
Menajeri Heykelini Diktirdi: Hediyesine İsim Veren Enis Arıkan'dan Belçim Bilgin'e İmalı Gönderme Geldi!
Menajeri tarafından heykeli yaptırılan Enis Arıkan heykeline isim verdiği anları paylaştı. Arıkan'ın isim tercihinin Belçim Bilgin'e gönderme olduğu düşünüldü.
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Ünlü oyuncu Enis Arıkan, sosyal medya paylaşımları ve dobra tavırları ile magazin dünyasının en sevilen isimlerinden bir tanesi.
Hem komik, hem dobra hem de dedikoduyu seviyor... Samimi tavırlarıyla kalpleri feth eden Arıkan'ı sevmemek elde bile değil.
Ünlü ismin bir de ince göndermeleri meşhur biliyorsunuz ki! Alttan alttan laf sokmak kendisinin en sevdiği şeylerden bir tanesi.
Enis Arıkan'ın laf sokma ve dedikodu kadar sevdiği bir diğer şey de kendisi! Ünlü ismin menajeri de ona verilebilecek en güzel hediyeyi vererek Enis Arıkan'ın heykelini diktirdi!
Enis Arıkan hediyesini menajerini etiketleyip "sen şahane 1 adamsın" notuyla paylaştı. İşte Enis Arıkan'ın heykeli 👇🏻
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Enis Arıkan heykeline isim vermeyi de unutmadı tabii. Ünlü oyuncu heykeline "En" ismini verdi.
Ünlü oyuncunun isim tercihi ise Belçim Bilgin'e imalı bir gönderme olarak yorumlandı. Sizce de Enis Arıkan'ın heykelinin ismi Belçim Bilgin'e gönderme olabilir mi?
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