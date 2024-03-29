Utanç Kaynağı Dediği Bina Bakanlığa Ait Çıkmıştı: Muhittin Böcek'ten Tamer Karadağlı'ya Yanıt Geldi!
Utanç Kaynağı Dediği Bina Bakanlığa Ait Çıkmıştı: Muhittin Böcek'ten Tamer Karadağlı'ya Yanıt Geldi!
Geçtiğimiz saatlerde Tamer Karadağlı, Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu’nun ortaklaşa kullandığı Haşim İşcan Kültür Merkezi’ndeki bakımsızlıktan şikayet ederek ‘Belediye bunu görmüyor mu?” diye paylaşımda bulunmuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Muhittin Böcek'ten Karadağlı'ya cevap geldi.
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Çocuklar Duymasın'daki Haluk karakteri ile hafızalarımıza kazınan Tamer Karadağlı'yı mutlaka tanıyorsunuzdur. Hatırlarsanız Karadağlı, geçtiğimiz aylarda Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmıştı.
Geçtiğimiz saatlerde ise Karadağlı Antalya ziyareti sırasında Haşim İşcan Kültür Merkezi’nden bir video paylaşmış ve binanın bakımsızlığından şikayet ederek Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni eleştirmişti.
Daha sonra ise Karadağlı'nın eleştirdiği binanın Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'ne devredildiği ve Karadağlı’nın yönettiği Devlet Tiyatroları’nın da bağlı olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bünyesinde bulunduğu ortaya çıkmıştı.
Geçtiğimiz saatlerde ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan adayı Muhittin Böcek'ten Tamer Karadağlı'ya cevap geldi.
Böcek, Tamer Karadağlı'nın bakımsız ve rezalet diye tanımladığı binanın bakım, onarım, tamirat ve işletmesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait olduğunu söyledi ve ekledi:
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Muhittin Böcek Tamer Karadağlı için aynı zamanda "Kendisi çok gezmek istiyorsa bizim belediyemizin Antalya Şehir Tiyatrolarının salonlarını, tesislerini, imkanlarını gezebilir. Sanata ve sanatçıya ne kadar çok önem verdiğimizi görebilir. Kendilerinin Antalya halkını cezalandırır gibi ilgilenmedikleri, bakım onarım yapmadıkları bu tesiste Antalya’ ya gelip videolarla halkı aldatmaya çalışmak, çok ucuz bir siyasi yöntemdir" açıklamalarında bulundu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve başkan adayı Muhittin Böcek açıklamalarını Shakespeare’in "En kara günahları işletecekleri zaman şeytanlar bunu önce sevap diye yutturmaya kalkarlar." sözleriyle noktaladı.
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