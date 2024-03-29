Tamer Karadağlı “Adresi Şaşırdı”: Belediyeden Şikayet Etti, Bina Bakanlığın Çıktı!
Tamer Karadağlı “Adresi Şaşırdı”: Belediyeden Şikayet Etti, Bina Bakanlığın Çıktı!
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu’nun ortaklaşa kullandığı Haşim İşcan Kültür Merkezi’ndeki bakımsızlıktan şikayet ederek ‘Belediye bunu görmüyor mu?” diye paylaşımda bulundu. Karadağ’lının “rezalet” diye tanımladığı binanın işletmesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’ne ait olduğu ortaya çıktı.
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Oyuncu Tamer Karadağlı, geçtiğimiz ağustos ayında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmıştı.
Karadağlı, Antalya ziyareti sırasında Haşim İşcan Kültür Merkezi’nden video paylaştı ve binanın bakımsızlığından şikayet ederek, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni eleştirdi.
Tamer Karadağlı'nın paylaşımı 👇
Haşim İşcan Kültür Merkezi, 2003 yılında mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve üzerinde eski bir toptancı halinin bulunduğu atıl vaziyetteki araziye inşa edilmişti.
Mart 2006'da tamamlanan yapı, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'ne devredilerek aynı yılın Aralık ayında Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu tarafından ortaklaşa kullanılmak üzere açılmıştı.
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Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü, Tamer Karadağlı’nın yönettiği Devlet Tiyatroları’nın da bağlı olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bünyesinde bulunuyor.
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