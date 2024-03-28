Yıllar İçinde Hiç Değişmediğine İnanıp Kendini Övmelere Doyamayan Ebru Gündeş'e Estetikleri Hatırlatıldı!
Yıllar İçinde Hiç Değişmediğine İnanıp Kendini Övmelere Doyamayan Ebru Gündeş'e Estetikleri Hatırlatıldı!
Ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in sosyal medya hesabında paylaştığı 'hiç değişmediğim doğrudur' serisinin üçüncüsü gelince ünlü sanatçıya estetikleri hatırlatıldı!
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Sesiyle yıllardır milyonları kendine hayran bırakan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü şarkıcı başarılı kariyerinin yanısıra özel hayatı ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Ünlü şarkıcının geçtiğimiz haftalarda kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi ile Dubai'de gizlice evlenmesi de magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı hatırlarsanız!
Her hareketi zaten olay olan Ebru Gündeş, gizli evliliğinden sonra iyice mercek altına alındı desek yeri. Özellikle de ünlü sanatçının sosyal medya paylaşımları meraklı gözlerle takip edilir oldu!
Ebru Gündeş'in her paylaşımının çok beğenildiğini biliyoruz. Ancak ünlü sanatçının "hiç değişmediğim doğrudur" serisi takipçilerin en sevdiği paylaşımlardan biri!
Hatta seriye ne zaman bir yenisi eklenecek diye merakla bekleyenler bile var.
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Merakla beklenen "Hiç değişmediğim doğrudur" serisinin geçtiğimiz saatlerde üçüncüsü geldi! Gündeş'in hiç değişmediğini destekleyenler kadar desteklemeyen de oldu tabii.
Hatta bir de Ebru Gündeş'e estetiklerini hatırlatanlar oldu.
Gelin, Gündeş'in "Hiç değişmedim" serisine kim ne demiş birlikte bakalım!
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Sizce Ebru Gündeş değişmiş mi? Had, yorumlarda buluşalım!
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