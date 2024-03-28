Adliye Müdürüne Hakaret Eden Banu Parlak Tutuklandı
Adliye Müdürüne Hakaret Eden Banu Parlak Tutuklandı
Geçtiğimiz günlerde köpeğinin bir başka köpeğe saldırması ile gündeme gelen Banu Parlak görevli müdüre hakaret ettiği için gözaltına alındı.
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Ünlü influencer Banu Parlak'ın ismini son dönemlerde sık sık duyuyoruz biliyorsunuz ki. Parlak, son olarak tasmasız olarak gezdirdiği 'Drago' adlı alabai cinsi köpeğinin bir başka köpeğe saldırması ile gündeme gelmişti.
Ünlü isim bu sefer bambaşka bir konu ile gündeme geldi. Emrullah Erdinç'in haberine göre Banu Parlak geçtiğimiz dakikalarda gözaltına alındı.
Borçlu olduğu bir dosya ile ilgili Küçükçekmece Adliyesi İcra Müdürlüğüne giden Banu Parlak, orada görevli olan müdüre hakaret etti.
Emrullah Erdinç'in paylaşımına göre görevli müdüre hakaret eden Banu Parlak gözaltına alındı ve nezarethaneye götürüldü.
İşte Emrullah Erdinç'in paylaşımı 👇🏻
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