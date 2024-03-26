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Kısmetse Olur'un Olaylı Yarışmacısı Cansel Çördük'ün Değişimi Görenleri Hayrete Düşürdü!

Kısmetse Olur'un Olaylı Yarışmacısı Cansel Çördük'ün Değişimi Görenleri Hayrete Düşürdü!

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
27.03.2024 - 00:12

Kısmetse Olur programının olaylı yarışmacısı Cansel Çördük'ün son pozları olay oldu. Ünlü ismin değişimi görenleri hayrete düşürdü.

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Kanal D'de yayınlanan Kısmetse Olur programı ile hayatımıza giren Cansel Çördük'ü mutlaka tanıyanlarınız vardır. Çördük, yarışmada Eser West ile yaşadığı ilişkiyle hafızalarıma kazınmıştı hatırlarsanız.

Kanal D'de yayınlanan Kısmetse Olur programı ile hayatımıza giren Cansel Çördük'ü mutlaka tanıyanlarınız vardır. Çördük, yarışmada Eser West ile yaşadığı ilişkiyle hafızalarıma kazınmıştı hatırlarsanız.

Eser West ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişki sonrasında yarışmanın birincisi olan Cansel Çördük, program sona erdikten sonra Eser West ile ayrılmıştı.

Eser West ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişki sonrasında yarışmanın birincisi olan Cansel Çördük, program sona erdikten sonra Eser West ile ayrılmıştı.

Yarışma bittikten sonra Amerika'ya yerleşen Çördük, yıllar sonra Kısmetse Olur programı ile ilgili yaptığı açıklamalarla da gündeme gelmişti.

Yarışma bittikten sonra Amerika'ya yerleşen Çördük, yıllar sonra Kısmetse Olur programı ile ilgili yaptığı açıklamalarla da gündeme gelmişti.

Amerika'ya yerleştikten sonra hem hayat tarzı hem görünüşü değişen Cansel Çördük, bu sefer de değişimi ile gündeme geldi.

Amerika'ya yerleştikten sonra hem hayat tarzı hem görünüşü değişen Cansel Çördük, bu sefer de değişimi ile gündeme geldi.

İşte Cansel Çördük'ün son hali 👇🏻

İşte Cansel Çördük'ün son hali 👇🏻

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