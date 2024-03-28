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Verdiği Kilolarla Bambaşka Birine Dönüşen Ata Demirer Takipçisinden Gelen "Kilo" Yorumuna Kayıtsız Kalamadı!

Verdiği Kilolarla Bambaşka Birine Dönüşen Ata Demirer Takipçisinden Gelen "Kilo" Yorumuna Kayıtsız Kalamadı!

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
28.03.2024 - 20:12

Son dönemlerde verdiği kilolar ile sosyal medyada dikkat çeken Ata Demirer, takipçisinden gelen 'kilo' yorumuna biraz bozulunca kendini cevap vermekten alıkoyamadı!

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Her rolü ve projesi ile seyircisi kahkahaya boğan ünlü komedyen Ata Demirer'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Ata Demirer, ekranlarda görmeyi çok sevdiğimiz ve on parmağında on marifet bir sanatçı.

Her rolü ve projesi ile seyircisi kahkahaya boğan ünlü komedyen Ata Demirer'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Ata Demirer, ekranlarda görmeyi çok sevdiğimiz ve on parmağında on marifet bir sanatçı.

Biliyorsunuz ki ünlü sanatçının sesi ayrı, oyunculuğu ayrı, kalemi ayrı güzel. Boşuna demiyoruz on parmağında on marifet diye!

Biliyorsunuz ki ünlü sanatçının sesi ayrı, oyunculuğu ayrı, kalemi ayrı güzel. Boşuna demiyoruz on parmağında on marifet diye!

Son olarak "Bursa Bülbülü" isimli projesi ile çok beğenilen Demirer, verdiği kilolar ile sosyal medyada sık sık gündeme geliyor.

Son olarak "Bursa Bülbülü" isimli projesi ile çok beğenilen Demirer, verdiği kilolar ile sosyal medyada sık sık gündeme geliyor.

Hatta günden güne daha çok kilo veren sanatçı, takipçilerini her gün hayrete düşürüyor. Ata Demirer, sosyal medya hesabında paylaştığı son pozları ile yine ve yeniden övgülere doyamadı.

Hatta günden güne daha çok kilo veren sanatçı, takipçilerini her gün hayrete düşürüyor. Ata Demirer, sosyal medya hesabında paylaştığı son pozları ile yine ve yeniden övgülere doyamadı.

Ancak o övgülerden biri vardı ki iltifat mı yoksa yergi mi pek anlaşılamadı. Özellikle de "resmen" kısmı!

Ancak o övgülerden biri vardı ki iltifat mı yoksa yergi mi pek anlaşılamadı. Özellikle de "resmen" kısmı!
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Demirer'in her yoruma cevap vermediğini biliyoruz. Ancak ünlü komedyen son pozuna gelen kilo yorumuna biraz bozulmuş olacak ki cevap vermeden edemedi!

Demirer'in her yoruma cevap vermediğini biliyoruz. Ancak ünlü komedyen son pozuna gelen kilo yorumuna biraz bozulmuş olacak ki cevap vermeden edemedi!

Ata Demirer, takipçisinin yorumuna "resmen mi 😂😂😂😂😂😂" cevabı ile takipçilerini de güldürdü.

Ata Demirer, takipçisinin yorumuna "resmen mi 😂😂😂😂😂😂" cevabı ile takipçilerini de güldürdü.

Siz Ata Demirer'in cevabı için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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