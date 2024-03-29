Kırk Yılda Bir Görülen İlker Tutulması: İlker Ayrık, İlker Kaleli ve İlker Aksum Buluşması Dillere Fena Düştü!
Kırk Yılda Bir Görülen İlker Tutulması: İlker Ayrık, İlker Kaleli ve İlker Aksum Buluşması Dillere Fena Düştü!
İlker Ayrık, İlker Kaleli ve İlker Aksum bir araya geldi. Adaş ünlülerin buluşması sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
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Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden İlker Ayrık, İlker Aksum ve İlker Kaleli'yi mutlaka tanıyorsunuzdur. Birçok başarılı projede rol alan ünlü isimler, gerek kariyerleri gerek özel hayatları ile magazin gündeminin de en sık konuşulan isimleri.
Üç ünlü ismin bugün gündeme gelmesinin sebebi ise İlker tutulması! Uzun bir aradan sonra bir araya gelen İlker Ayrık, İlker Kaleli ve İlker Aksum'un pozu sosyal medyada gündem oldu.
"Kırk yılda bir görülen İlker tutulması" yorumlarıyla karşılanan ünlü buluşması sosyal medya kullanıcılarının diline düştü! Gelin, kullanıcıların İlkerler buluşmasına verdikleri mizah dolu tepkilere birlikte bakalım.
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Siz ünlü isimlerin buluşması hakkında ne düşünüyorsunuz? Mizah dolu yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın!
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