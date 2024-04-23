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Cinayete Kurban Gittiği İddia Edilen Yağmur Taktaş'ın Sevgilisiyle Fotoğrafları Ve Konuşmaları Ortaya Çıktı

Cinayete Kurban Gittiği İddia Edilen Yağmur Taktaş'ın Sevgilisiyle Fotoğrafları Ve Konuşmaları Ortaya Çıktı

GNS
GNS - Onedio Editörü
23.04.2024 - 10:59

İşte Benim Stilim yarışması ile hayatımıza giren Yağmur Taktaş, ölüm haberiyle büyük bir şok yaşattı. Ailesi cinayet olduğunu iddia ederken, bahsi geçen eski erkek arkadaşın Yağmur Taktaş ile sosyal medyada yayınladığı fotoğrafları ortaya çıktı!

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Bir dönemin en çok izlenen programlarından İşte Benim Stilim, pek çok fenomen ismin doğmasına yardımcı olmuştu.

Bir dönemin en çok izlenen programlarından İşte Benim Stilim, pek çok fenomen ismin doğmasına yardımcı olmuştu.

Bu isimlerden bir tanesi de Yağmur Taktaş'tı.

Programdaki halleriyle dikkat çeken Yağmur Taktaş, 9 Nisan Salı günü hayatını kaybettiği haberleriyle gündemde büyük bir etki yaratmıştı.

Programdaki halleriyle dikkat çeken Yağmur Taktaş, 9 Nisan Salı günü hayatını kaybettiği haberleriyle gündemde büyük bir etki yaratmıştı.

@blogyagmuru3'ün paylaşımına göre fenomen isim Amerika'da hayatını kaybetmişti. Söylenenlere göre Taktaş, cinayete kurban gitmişti.

Programdan sonra geçirdiği operasyonlar sonucu değişimi ile gündem olan Taktaş'ın kaldığı evde ölü bulunduğu ifade edilmişti.

Programdan sonra geçirdiği operasyonlar sonucu değişimi ile gündem olan Taktaş'ın kaldığı evde ölü bulunduğu ifade edilmişti.

Ailesi kızlarının Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi A.C.F. tarafından öldürüldüğünü düşündüklerini şikayet dilekçelerinde beyan etmiş ve soruşturma başlatılmasını istemişti.

Kızlarının daha önce de darp edildiği ve bu yüzden dalağını kaybettiğinden bahsetmişlerdi.

Kızlarının daha önce de darp edildiği ve bu yüzden dalağını kaybettiğinden bahsetmişlerdi.

28 yaşındaki Taktaş'ın yaşadıklarına dair büyük bir merak doğmuştu. Sosyal medya kullanıcıları eski sevgilisine ait olduğunu düşündükleri bir fan hesabını gündeme getirmişlerdi.

Eski sevgili Andre Can'ın, Yağmur Taktaş'ın sosyal medya hesabını ele geçirdiği ve profil fotoğrafını değiştiği yönünde iddialar vardı.

Eski sevgili Andre Can'ın, Yağmur Taktaş'ın sosyal medya hesabını ele geçirdiği ve profil fotoğrafını değiştiği yönünde iddialar vardı.

Aynı zamanda sevgilisine sayısız fan hesabı açtığı söylenen Andre Can, bu hesapta da Yağmur Taktaş'ın fotoğraflarını değil korku filmi karakterlerini paylaşıyordu.

Hesaba dair tüm detaylardan burada bahsettik:

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ABD'den memleketi Adana'ya getirilen Yağmur Taktaş'ın cenazesi defnedildi.

ABD'den memleketi Adana'ya getirilen Yağmur Taktaş'ın cenazesi defnedildi.

Mezarının görüntüleri ise dün akşam saatlerinde ortaya çıktı.

Burada bahsettik:

Eski sevgiliye ilişkin iddialar gündemde sürerken, @magazineekusu hesabı fail Andre Can F.'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları ortaya çıkardı.

Eski sevgiliye ilişkin iddialar gündemde sürerken, @magazineekusu hesabı fail Andre Can F.'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları ortaya çıkardı.

Andre Can F.'nin, Yağmur Taktaş ile olan fotoğrafları ve konuşmaları görenlerin dikkatini çekti.

Andre Can F.'nin, Yağmur Taktaş ile olan fotoğrafları ve konuşmaları görenlerin dikkatini çekti.

"Yağmur'un şarj aleti mi acaba?"

"Yağmur'un şarj aleti mi acaba?"

Aynı zamanda bahsi geçen fan sayfasıyla olan yazışmasını paylaşarak "O kadar karanlıktaydım ki kalpsiz kıza aşıktım" açıklamasını yazmış.

Aynı zamanda bahsi geçen fan sayfasıyla olan yazışmasını paylaşarak "O kadar karanlıktaydım ki kalpsiz kıza aşıktım" açıklamasını yazmış.

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