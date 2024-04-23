Cinayete Kurban Gittiği İddia Edilen Yağmur Taktaş'ın Sevgilisiyle Fotoğrafları Ve Konuşmaları Ortaya Çıktı

İşte Benim Stilim yarışması ile hayatımıza giren Yağmur Taktaş, ölüm haberiyle büyük bir şok yaşattı. Ailesi cinayet olduğunu iddia ederken, bahsi geçen eski erkek arkadaşın Yağmur Taktaş ile sosyal medyada yayınladığı fotoğrafları ortaya çıktı!