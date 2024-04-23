Cinayete Kurban Gittiği İddia Edilen Yağmur Taktaş'ın Sevgilisiyle Fotoğrafları Ve Konuşmaları Ortaya Çıktı
Cinayete Kurban Gittiği İddia Edilen Yağmur Taktaş'ın Sevgilisiyle Fotoğrafları Ve Konuşmaları Ortaya Çıktı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir dönemin en çok izlenen programlarından İşte Benim Stilim, pek çok fenomen ismin doğmasına yardımcı olmuştu.
Programdaki halleriyle dikkat çeken Yağmur Taktaş, 9 Nisan Salı günü hayatını kaybettiği haberleriyle gündemde büyük bir etki yaratmıştı.
Programdan sonra geçirdiği operasyonlar sonucu değişimi ile gündem olan Taktaş'ın kaldığı evde ölü bulunduğu ifade edilmişti.
Kızlarının daha önce de darp edildiği ve bu yüzden dalağını kaybettiğinden bahsetmişlerdi.
Eski sevgili Andre Can'ın, Yağmur Taktaş'ın sosyal medya hesabını ele geçirdiği ve profil fotoğrafını değiştiği yönünde iddialar vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
ABD'den memleketi Adana'ya getirilen Yağmur Taktaş'ın cenazesi defnedildi.
Eski sevgiliye ilişkin iddialar gündemde sürerken, @magazineekusu hesabı fail Andre Can F.'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları ortaya çıkardı.
Andre Can F.'nin, Yağmur Taktaş ile olan fotoğrafları ve konuşmaları görenlerin dikkatini çekti.
"Yağmur'un şarj aleti mi acaba?"
Aynı zamanda bahsi geçen fan sayfasıyla olan yazışmasını paylaşarak "O kadar karanlıktaydım ki kalpsiz kıza aşıktım" açıklamasını yazmış.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın