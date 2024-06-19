Yapay Zeka Mabel Matiz'in "Kömür" Şarkısını Cem Karaca ve Barış Manço'ya Söyletince Olanlar Oldu!

Mabel Matiz, müzik listelerimize çok sağlam bir giriş yapan 'Kömür' şarkısıyla yine yeniden kalplerin derinliklerine dokunmayı başardı. '@aimuzikleri' adlı Instagram hesabı da yapay zekayı kullanarak 'Kömür' şarkısını Cem Karaca ve Barış Manço'nun sesiyle okutunca büyük beğeni yağdı!