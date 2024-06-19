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Yapay Zeka Mabel Matiz'in "Kömür" Şarkısını Cem Karaca ve Barış Manço'ya Söyletince Olanlar Oldu!

Yapay Zeka Mabel Matiz'in "Kömür" Şarkısını Cem Karaca ve Barış Manço'ya Söyletince Olanlar Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
19.06.2024 - 11:46

Mabel Matiz, müzik listelerimize çok sağlam bir giriş yapan 'Kömür' şarkısıyla yine yeniden kalplerin derinliklerine dokunmayı başardı. '@aimuzikleri' adlı Instagram hesabı da yapay zekayı kullanarak 'Kömür' şarkısını Cem Karaca ve Barış Manço'nun sesiyle okutunca büyük beğeni yağdı!

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C7CbRokiJdS/
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Güçlü sesi ve anlam yüklü parçalarıyla milyonların kalbinde taht kuran Mabel Matiz son olarak 10 Mayıs'ta müzikseverlerin beğenisine sunduğu "Kömür" şarkısıyla beğeni topladı.

Güçlü sesi ve anlam yüklü parçalarıyla milyonların kalbinde taht kuran Mabel Matiz son olarak 10 Mayıs'ta müzikseverlerin beğenisine sunduğu "Kömür" şarkısıyla beğeni topladı.

"@aimuzikleri" adlı Instagram hesabından paylaşım yapan Tolunay Işık Çiçekçi bu sefer de "Kömür" şarkısını kullanarak eşsiz çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

"@aimuzikleri" adlı Instagram hesabından paylaşım yapan Tolunay Işık Çiçekçi bu sefer de "Kömür" şarkısını kullanarak eşsiz çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

"Mabel Matiz'in yeni şarkısını üstadlardan dinlesek nasıl olurdu?" sorusuna cevap niteliğindeki çalışma dinleyenleri epey etkiledi.

"Mabel Matiz'in yeni şarkısını üstadlardan dinlesek nasıl olurdu?" sorusuna cevap niteliğindeki çalışma dinleyenleri epey etkiledi.

İşte Cem Karaca ve Barış Manço'nun sesiyle Kömür (Yapay Zeka Cover) şarkısı: 🥹❤️

Hadi gelin, yapay zekayla oluşturulan bu covera gelen yorumlardan birkaçını görelim:

Hadi gelin, yapay zekayla oluşturulan bu covera gelen yorumlardan birkaçını görelim:
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