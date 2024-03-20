Emre Fel’in “Senden Güzeli mi Var?” Şarkısını Bir de Yapay Zeka ile Barış Manço ve Cem Karaca’dan Dinleyin!

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C4n6_AVCoM2/
Müzik dünyasına damga vuran Emre Fel son dönemlerin en beğenilen şarkıcılarından bir tanesi oldu şüphesiz. Ünlü şarkıcının 'Senden Güzeli mi Var?' adlı parçası ise listelere sağlam bir giriş yaptı. Peki kısa sürede çok sevilen bu parçayı Cem Karaca ve Barış Manço gibi güçlü sesli sanatçılar seslendirseydi nasıl olurdu? Yapay zekayı kullanan Tolunay Işık Çiçekçi '@aimuzikleri' hesabından tam da bu sorumuza cevap veren bir işe imza attı!
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"Yar Bensiz", "Bilmem Bu Yol Nereye Çıkar" ve "Merhabalar" gibi parçalarla hayatımıza giren Emre Fel şiir gibi sesiyle kısa sürede en beğenilen sanatçılardan oldu.
Hem tarzı hem de sesiyle akıllara Barış Manço ve Cem Karaca'yı getiren ünlü şarkıcının "Senden Güzeli mi Var?" adlı parçası ise inanılmaz beğenildi.
"Pek çok yerde çalan, müzik listelerinin üst sıralarında yer alan "Senden Güzeli mi Var?" parçasını Cem Karaca ve Barış Manço'dan dinlesek nasıl olurdu?" demekten de kendimizi alamadık.
Daha önce "Düldül" parçasını Cem Karaca ve Barış Manço'dan dinlememizi sağlayan Tolunay Işık Çiçekçi yapay zekayı kullanarak hepimizin ruhuna dokunan bir işe imza atmış.
"@aimuzikleri" adlı Instagram hesabından yapılan paylaşımda Emre Fel'in "Senden Güzeli mi Var?" parçası yapay zekayla usta isimler Cem Karaca ve Barış Manço'ya söyletildi.
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İşte iki efsane ismin sesiyle Senden Güzeli mi Var? (Yapay Zeka Cover) şarkısı:👇
Hadi gelin, yapay zekayla oluşturulan cover parçaya gelen yorumları beraber görelim: 👇
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