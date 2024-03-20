Emre Fel’in “Senden Güzeli mi Var?” Şarkısını Bir de Yapay Zeka ile Barış Manço ve Cem Karaca’dan Dinleyin!

Müzik dünyasına damga vuran Emre Fel son dönemlerin en beğenilen şarkıcılarından bir tanesi oldu şüphesiz. Ünlü şarkıcının 'Senden Güzeli mi Var?' adlı parçası ise listelere sağlam bir giriş yaptı. Peki kısa sürede çok sevilen bu parçayı Cem Karaca ve Barış Manço gibi güçlü sesli sanatçılar seslendirseydi nasıl olurdu? Yapay zekayı kullanan Tolunay Işık Çiçekçi '@aimuzikleri' hesabından tam da bu sorumuza cevap veren bir işe imza attı!