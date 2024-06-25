İbrahim Tatlıses'in Eski Eşi Derya Tuna Yüz Gerdirme İşlemi Sonrası Bambaşka Biri Oldu!
İbrahim Tatlıses'in Eski Eşi Derya Tuna Yüz Gerdirme İşlemi Sonrası Bambaşka Biri Oldu!
Sosyal medya hesabı üzerinden aktif şekilde paylaşımlarda bulunan İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna bu sefer yüz gerdirme işlemi yaptırdı. Tuna'nın işlemden öncesi ve sonrası fotoğrafları ise herkesi şaşkına çevirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1983 yılında Günah filmini setinde tanışıp ilişkiye başlayan Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in 18 yıllık birlikteliği sona ermişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İkilinin bu birlikteliğinde de İdo adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti. Şimdilerde müzik listelerini kasıp kavuran İdo'nun Yasemin Tatlıses'le olan evliliğinden dünyaya ikizleriyle beraber Derya Tuna da babaanne olmuştu.
Sosyal medya hesabından paylaşımlarına aktif olarak devam eden Tuna hem torunlarının tatlı anlarını hem de kendisinin çeşitli pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.
Şimdi farklı bir olayla gündeme gelen Derya Tuna, gençleşmek için estetik merkezinde aldı soluğu. 59 yaşındaki eski oyuncu ameliyatsız estetik işlemi yaptırdı.
Ameliyatsız bir şekilde yüz gerdirme işlemi yaptıran Tuna'nın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
59 yaşında bayağı çökmüş benim annem o yaştayken taş gibiydi cildi annemin 70 yaşında ki hali gibi şuan ki hali hep bu yapılan makyajlar yüzünden
Bu mağara hanzosu Derya Tuna'nın yanında kraliyet sarayında hademe paspası gibi duruyor
Yakışmış yüzü gözü toparlanmış 👌