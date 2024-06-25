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Beren Saat'in Denizden Çıkışını Görüntülerken "Beren'i Yerim" Dediği İddia Edilen Muhabirden Açıklama Geldi!

Beren Saat'in Denizden Çıkışını Görüntülerken "Beren'i Yerim" Dediği İddia Edilen Muhabirden Açıklama Geldi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
25.06.2024 - 19:24

Ekol Magazin muhabiri Uğur Kotan'ın, Beren Saat'i denizden çıkarken görüntülediği anlarda 'Ben bu Beren'i yerim' dediği iddia edilmişti. Tepkilerin odağı olan muhabir o sesin kendisine ait olmadığını söyleyerek ilk kez açıklama yaptı.

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Beren Saat, önceki gün Bodrum'da eşi Kenan Doğulu'yla beraber tekne turu yapıyordu. Ünlü oyuncunun denizden çıktığı sıralarda yüzlerce metre uzaklıktan gizlice kameraya alındı anlar gündem oldu.

Beren Saat, önceki gün Bodrum'da eşi Kenan Doğulu'yla beraber tekne turu yapıyordu. Ünlü oyuncunun denizden çıktığı sıralarda yüzlerce metre uzaklıktan gizlice kameraya alındı anlar gündem oldu.

Asıl konu ise Beren Saat'i çeken muhabirin "Ben bu Beren'i yerim" diyerek kullandığı çirkin ifadeler oldu. O sözler kısa sürede sosyal medyada eleştirilmeye başlandı.

Asıl konu ise Beren Saat'i çeken muhabirin "Ben bu Beren'i yerim" diyerek kullandığı çirkin ifadeler oldu. O sözler kısa sürede sosyal medyada eleştirilmeye başlandı.

O anları da bu haberimizde vermiştik:

O çirkin sözlere kayıtsız kalmayan Farah Zeynep Abdullah ise epey sert çıkmıştı:

Tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından Ekol Tv muhabiri Uğur Kotan sosyal medya hesabından ilk kez açıklama yaptı.

Tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından Ekol Tv muhabiri Uğur Kotan sosyal medya hesabından ilk kez açıklama yaptı.

Sessizliğini bozan Kotan "İki gündür hakkımda yürütülen karalama kampanyasını sükunetle takip ediyorum. Bahsi geçen haber de söylenen sözü benim söylemediğim paylaştığım videoda oldukça açıktır." ifadelerini kullanıp ekledi: "Ayrıca söyleyen kişiyi de " sus lan " diyerek uyarıp söylediği sözlere dikkat etmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyorum... "

Sessizliğini bozan Kotan "İki gündür hakkımda yürütülen karalama kampanyasını sükunetle takip ediyorum. Bahsi geçen haber de söylenen sözü benim söylemediğim paylaştığım videoda oldukça açıktır." ifadelerini kullanıp ekledi: "Ayrıca söyleyen kişiyi de " sus lan " diyerek uyarıp söylediği sözlere dikkat etmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyorum... "

"Bunların hepsi paylaştığım video da kanıtlıdır. İki gündür bunca haksız hakarete maruz kalmama rağmen ölü taklidi yapan ilgili kurumu ve muhabirini de şaşkınlıkla izliyorum."

"Bunların hepsi paylaştığım video da kanıtlıdır. İki gündür bunca haksız hakarete maruz kalmama rağmen ölü taklidi yapan ilgili kurumu ve muhabirini de şaşkınlıkla izliyorum."
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"Olayın aslını araştırmadan hakkımda yapılan yalan yanlış tüm haberler ve yapılan hakaretlerle alakalı hukuki süreç başlatılacaktır. Saygılarımla Uğur Kotan"

Uğur Kotan Instagram hesabı üzerinden yaptığı videolu açıklamasının dışında bir de konuyla ilgili hikaye paylaştı.

Uğur Kotan Instagram hesabı üzerinden yaptığı videolu açıklamasının dışında bir de konuyla ilgili hikaye paylaştı.

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