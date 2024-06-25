Beren Saat'in Denizden Çıkışını Görüntülerken "Beren'i Yerim" Dediği İddia Edilen Muhabirden Açıklama Geldi!

Ekol Magazin muhabiri Uğur Kotan'ın, Beren Saat'i denizden çıkarken görüntülediği anlarda 'Ben bu Beren'i yerim' dediği iddia edilmişti. Tepkilerin odağı olan muhabir o sesin kendisine ait olmadığını söyleyerek ilk kez açıklama yaptı.