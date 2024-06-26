Tahliyesiyle Tartışma Yaratıp Cami Cami Gezen Nihal Candan Bu Sefer de Kapanmak İstediğini Açıkladı
Tahliyesiyle Tartışma Yaratıp Cami Cami Gezen Nihal Candan Bu Sefer de Kapanmak İstediğini Açıkladı
Nihal Candan, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmesiyle tepki çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde camiiye koşan Nihal Candan bu sefer de 'kapanma' kararıyla tartışma yarattı.
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İşte Benim Stilim programıyla hayatımıza giren Nihal Candan ve Bahar Candan yarışmanın ardından fenomen olma yoluna girmişlerdi. Şatafatlı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan kardeşler hakkında şikayetler artmaya başlamıştı.
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Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanmasından kısa bir süre sonra Candan kardeşler de dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
5,5 ay sonunda tahliye edilen Nihal Candan'ın ilk olarak sadece 37 kiloya düşüp anoreksiya teşhisi konulması yüzünden tahliye edildiği öne sürülmüş ancak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen açıklama doğrultusunda, fenomenin örgüt içerisindeki konumu ve katıldığı eylem sayısı gibi nedenler yüzünden serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı.
Tahliyesiyle büyük tartışmalara neden olan Nihal Candan'ın "suçlu değil" notlu kareleriyle özel parti vermesi epey ses getirmişti. Eleştirilerin ardından kendisini camiilere vermesi de gözlerden kaçmadı tabii.
Instagram hesabından sürekli camii fotoğrafları paylaşan Nihal Candan bu sefer de kapanmak istediğini açıkladığı bir kareyi yayınladı.
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"Kapanmak istiyorum ama ona da bir şey dersiniz diye çekiniyorum açıkçası..." yazan Nihal'in "favorim bu oldu" notlu eşarplı kombini yine gündem yaratmaya yetti.
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