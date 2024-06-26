Tahliyesiyle Tartışma Yaratıp Cami Cami Gezen Nihal Candan Bu Sefer de Kapanmak İstediğini Açıkladı

Nihal Candan, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmesiyle tepki çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde camiiye koşan Nihal Candan bu sefer de 'kapanma' kararıyla tartışma yarattı.