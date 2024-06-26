“Gerçekten Gözümüzde Büyütmüşüz”: Gülse Birsel’in Yeni Kitabında Bazı Kadınları Yermesi Fena Kızdırdı!
“Gerçekten Gözümüzde Büyütmüşüz”: Gülse Birsel’in Yeni Kitabında Bazı Kadınları Yermesi Fena Kızdırdı!
Gülse Birsel'in yeni kitabı 'Beni Gözünüzde Büyütmeyin'den bir detay paylaşan kullanıcı, ünlü ismin Afra Saraçoğlu'na büyük jest geçtiğini ortaya çıkardı!
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İzlerken gülmekten gözlerimizi yaşatan "Avrupa Yakası", "Yalan Dünya" ve "Jet Sosyete" gibi yapımları sektöre kazandıran Gülse Birsel, oyunculuk ve senaristlik kimliğinin yanı sıra yazarlığıyla da biliniyor.
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Birsel'in "Beni Gözünüzde Büyütmeyin" adlı yeni kitabı da 29 Mayıs'ta raflardaki yerini aldı. "4-5 saatlik stand-up gösterisi yaptırabilecek içerik var” sözleriyle kitabını tanıtan Birsel aynı zamanda “Bu kitap belki de kaybettiğinizi düşündüğünüz, kanepe minderinin arasına kaymış neşenizdir” demişti.
Bir sosyal medya kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde Gülse Birsel'in kitabından bir bölümün fotoğrafını paylaştı.
Bir taraftan doğal kadını överken diğer yandan ağır makyaj yapan, çıtçıtlı ek saç takan, sosyal medyada filtre kullanan... kadınlar için söyledikleri ise bir kesimin tepkisini topladı.
Gülse Birsel'in hemcinsleri ise yazıyı görünce epey sinirlenerek tepkilerini de gizlemedi:
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