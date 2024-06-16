Kadir Doğulu "Kadir Doğulu ve Tarikat İçin" Denilerek Darp Edilen Onur Akay Sorusunda Sadece Gülümsedi
Kadir Doğulu "Kadir Doğulu ve Tarikat İçin" Denilerek Darp Edilen Onur Akay Sorusunda Sadece Gülümsedi
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C8QRV5nImFn/
Onur Akay geçtiğimiz günlerde bir saldırıya uğramış ve saldırganın kendisine 'Kadir Doğulu için' dediğini öne sürmüştü. Tolga Bozduman'ın haberine göre; o günden sonra ilk kez görüntülenen Kadir Doğulu'ya bu şiddet olayı sorulduğunda sadece gülümsemesi Onur Akay'ı epey kızdırdı.
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Kariyerine ses sanatçısı olarak başlayıp şimdilerde medyanın tanıdık yüzlerinden birine dönüşen Onur Akay yaşadığı şiddet olayıyla gündeme damgasını vurdu.
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Daha önce oyuncu Kadir Doğulu ile davalık olan Akay, kendisine saldıran şahsın "Kadir Doğulu için, tarikat için" dediğini öne sürmüştü.
Yaşadığı yumruklu saldırıdan sonra konuk olduğu bir canlı yayında olayı anlatan Onur Akay'ın bayıldığı anlar da sevenlerini epey korkutmuştu.
Muhabir Online'dan Tolga Bozduman'ın haberine göre; Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül ile bir davetten çıkarken görüntülendi.
Muhabirler, Doğulu'ya "Bir gazeteci darp edildi, sizin de ismini kullandılar. Bu konu hakkında hiç konuşmadınız" diyerek mikrofon uzattı.
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Kendisine yöneltilen sorular karşısında sadece tebessüm eden Kadir Doğulu “Sadece gülüyorum dostlar, Allah kolaylık versin" ifadesiyle dikkat çekti.
Doğulu'nun bu tavrı karşısında epey öfkelenen Onur Akay ise konuyla ilgili paylaşım yaptı. "Bir de sözde Derviş olacak!" diyen akay sözlerine şu şekilde devam etti:
"Ayrıca içki kadehlerine “dem” diyen grupların içine katılarsanız sadece gülersiniz ama bu arada biz yaşadığım darp olayı ile ilgili sizi ilgilendiren çok özel bilgilere ulaştık. Biraz zaman ve ben Türk polisine çok güveniyorum! Şunu da sakın unutma son gülen iyi gülermiş gülen Derviş."
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün o anlarını da buradan izleyebilirsiniz:
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