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Kadir Doğulu "Kadir Doğulu ve Tarikat İçin" Denilerek Darp Edilen Onur Akay Sorusunda Sadece Gülümsedi

Kadir Doğulu "Kadir Doğulu ve Tarikat İçin" Denilerek Darp Edilen Onur Akay Sorusunda Sadece Gülümsedi

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
16.06.2024 - 08:59

Onur Akay geçtiğimiz günlerde bir saldırıya uğramış ve saldırganın kendisine 'Kadir Doğulu için' dediğini öne sürmüştü. Tolga Bozduman'ın haberine göre; o günden sonra ilk kez görüntülenen Kadir Doğulu'ya bu şiddet olayı sorulduğunda sadece gülümsemesi Onur Akay'ı epey kızdırdı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C8QRV5nImFn/
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Kariyerine ses sanatçısı olarak başlayıp şimdilerde medyanın tanıdık yüzlerinden birine dönüşen Onur Akay yaşadığı şiddet olayıyla gündeme damgasını vurdu.

Kariyerine ses sanatçısı olarak başlayıp şimdilerde medyanın tanıdık yüzlerinden birine dönüşen Onur Akay yaşadığı şiddet olayıyla gündeme damgasını vurdu.

Daha önce oyuncu Kadir Doğulu ile davalık olan Akay, kendisine saldıran şahsın "Kadir Doğulu için, tarikat için" dediğini öne sürmüştü.

Daha önce oyuncu Kadir Doğulu ile davalık olan Akay, kendisine saldıran şahsın "Kadir Doğulu için, tarikat için" dediğini öne sürmüştü.

Yaşadığı yumruklu saldırıdan sonra konuk olduğu bir canlı yayında olayı anlatan Onur Akay'ın bayıldığı anlar da sevenlerini epey korkutmuştu.

Yaşadığı yumruklu saldırıdan sonra konuk olduğu bir canlı yayında olayı anlatan Onur Akay'ın bayıldığı anlar da sevenlerini epey korkutmuştu.

O anları da bu haberimizde vermiştik:

Muhabir Online'dan Tolga Bozduman'ın haberine göre; Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül ile bir davetten çıkarken görüntülendi.

Muhabir Online'dan Tolga Bozduman'ın haberine göre; Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül ile bir davetten çıkarken görüntülendi.

Muhabirler, Doğulu'ya "Bir gazeteci darp edildi, sizin de ismini kullandılar. Bu konu hakkında hiç konuşmadınız" diyerek mikrofon uzattı.

Muhabirler, Doğulu'ya "Bir gazeteci darp edildi, sizin de ismini kullandılar. Bu konu hakkında hiç konuşmadınız" diyerek mikrofon uzattı.
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Kendisine yöneltilen sorular karşısında sadece tebessüm eden Kadir Doğulu “Sadece gülüyorum dostlar, Allah kolaylık versin" ifadesiyle dikkat çekti.

Kendisine yöneltilen sorular karşısında sadece tebessüm eden Kadir Doğulu “Sadece gülüyorum dostlar, Allah kolaylık versin" ifadesiyle dikkat çekti.

Doğulu'nun bu tavrı karşısında epey öfkelenen Onur Akay ise konuyla ilgili paylaşım yaptı. "Bir de sözde Derviş olacak!" diyen akay sözlerine şu şekilde devam etti:

Doğulu'nun bu tavrı karşısında epey öfkelenen Onur Akay ise konuyla ilgili paylaşım yaptı. "Bir de sözde Derviş olacak!" diyen akay sözlerine şu şekilde devam etti:

'Değerli basın mensupları Kadir Doğulu’ya benim yaşadığım darp olayı ile ilgili sorular yöneltmiş. Kadir beyefendi de “Sadece gülüyorum dostlar, Allah kolaylık versin' diye yanıtlamış. Sayın Doğulu, ben Akçay Polis Merkezi Amirliği’ne verdiğim ifadede, bana sorulan sorularda bile bana vuran şahsı Kadir Doğulu’nun azmettirip azmettirmediğini bilmiyorum, kendisinin hayranı da olabilir derken siz, “Sadece gülüyorum” diyorsunuz. Şu mübarek Kurban Bayramı’nda insan önce geçmiş olsun der. Demek ki daha önceki yıllarda benimle ilgili yaptığınız, “Allah o haberi çıkaranın yardımcısı olsun” sözlerinizin bir tehdit olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Çünkü üzerine iki kez darp edildim. Her ikisinde de attıkları yumruklarda sizin isminiz geçtiği için sizden şikâyetçi oldum.'

"Ayrıca içki kadehlerine “dem” diyen grupların içine katılarsanız sadece gülersiniz ama bu arada biz yaşadığım darp olayı ile ilgili sizi ilgilendiren çok özel bilgilere ulaştık. Biraz zaman ve ben Türk polisine çok güveniyorum! Şunu da sakın unutma son gülen iyi gülermiş gülen Derviş."

"Ayrıca içki kadehlerine “dem” diyen grupların içine katılarsanız sadece gülersiniz ama bu arada biz yaşadığım darp olayı ile ilgili sizi ilgilendiren çok özel bilgilere ulaştık. Biraz zaman ve ben Türk polisine çok güveniyorum! Şunu da sakın unutma son gülen iyi gülermiş gülen Derviş."

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün o anlarını da buradan izleyebilirsiniz:

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