Kadir Doğulu "Kadir Doğulu ve Tarikat İçin" Denilerek Darp Edilen Onur Akay Sorusunda Sadece Gülümsedi

'Değerli basın mensupları Kadir Doğulu’ya benim yaşadığım darp olayı ile ilgili sorular yöneltmiş. Kadir beyefendi de “Sadece gülüyorum dostlar, Allah kolaylık versin' diye yanıtlamış. Sayın Doğulu, ben Akçay Polis Merkezi Amirliği’ne verdiğim ifadede, bana sorulan sorularda bile bana vuran şahsı Kadir Doğulu’nun azmettirip azmettirmediğini bilmiyorum, kendisinin hayranı da olabilir derken siz, “Sadece gülüyorum” diyorsunuz. Şu mübarek Kurban Bayramı’nda insan önce geçmiş olsun der. Demek ki daha önceki yıllarda benimle ilgili yaptığınız, “Allah o haberi çıkaranın yardımcısı olsun” sözlerinizin bir tehdit olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Çünkü üzerine iki kez darp edildim. Her ikisinde de attıkları yumruklarda sizin isminiz geçtiği için sizden şikâyetçi oldum.'