Minik Kızı Mina İpek İlk Kez Görüntülenmişti: Taze Anne Eda Ece'den Sitem Dolu Rahatsızlık Açıklaması Geldi!

Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Aslı Enver ile tatile çıkan Eda Ece'nin dünyalar tatlısı kızı Mina İpek dışarıda ilk kez görüntülenmişti. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; bu durumdan rahatsız olduğunu belirten ünlü oyuncu sitemli açıklamalarda bulundu.