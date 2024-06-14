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Minik Kızı Mina İpek İlk Kez Görüntülenmişti: Taze Anne Eda Ece'den Sitem Dolu Rahatsızlık Açıklaması Geldi!

Minik Kızı Mina İpek İlk Kez Görüntülenmişti: Taze Anne Eda Ece'den Sitem Dolu Rahatsızlık Açıklaması Geldi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
14.06.2024 - 14:35

Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Aslı Enver ile tatile çıkan Eda Ece'nin dünyalar tatlısı kızı Mina İpek dışarıda ilk kez görüntülenmişti. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; bu durumdan rahatsız olduğunu belirten ünlü oyuncu sitemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak: https://www.haberturk.com/eda-ece-den...
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Yasak Elma'daki Yıldız karakteriyle büyük beğeni toplayan, doğallığı ve güzelliğiyle de herkesi kendine hayran bırakan Eda Ece, 1 Haziran 2023'te evlendiği Buğrahan Tuncer'le çok güzel bir aile kurdu.

Yasak Elma'daki Yıldız karakteriyle büyük beğeni toplayan, doğallığı ve güzelliğiyle de herkesi kendine hayran bırakan Eda Ece, 1 Haziran 2023'te evlendiği Buğrahan Tuncer'le çok güzel bir aile kurdu.

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasına yerleşen ikiliden gelen sürpriz hamilelik haberiyse tüm sevenlerini sevince boğmuştu.

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasına yerleşen ikiliden gelen sürpriz hamilelik haberiyse tüm sevenlerini sevince boğmuştu.

Biraz erken doğum yaptığını ifade eden ünlü oyuncunun doğum sonrası yaşadıkları anlar da epey duygulandırmıştı:

Anneliğin inanılmaz yakıştığı Eda Ece, Mina İpek adını verdikleri dünya tatlısı kızıyla yaptığı paylaşımlarla görenlerin gözlerinden kalpler çıkarmayı da başardı.

Anneliğin inanılmaz yakıştığı Eda Ece, Mina İpek adını verdikleri dünya tatlısı kızıyla yaptığı paylaşımlarla görenlerin gözlerinden kalpler çıkarmayı da başardı.

Belki görenleriniz olmuştur; havaların ısınmasıyla beraber arkadaşı Aslı Enver ve ailesiyle tatil için Bodrum'a giden Eda Ece'nin minik kızı ilk kez dışarıda görüntülenmişti.

Belki görenleriniz olmuştur; havaların ısınmasıyla beraber arkadaşı Aslı Enver ve ailesiyle tatil için Bodrum'a giden Eda Ece'nin minik kızı ilk kez dışarıda görüntülenmişti.

Tüm detayları da bu içeriğimizde vermiştik:

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; o günden sonra ilk kez Yalıkavak'ta görüntülenen güzel oyuncu basın muhabirlerinin sorularına yanıt verdi.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; o günden sonra ilk kez Yalıkavak'ta görüntülenen güzel oyuncu basın muhabirlerinin sorularına yanıt verdi.
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"Kızım yavaş yavaş büyüyor" diyen çiçeği burnunda anne evinin bahçesinden çekilen görüntülere de sitem ederek şu ifadeleri kullandı:

"Kızım yavaş yavaş büyüyor" diyen çiçeği burnunda anne evinin bahçesinden çekilen görüntülere de sitem ederek şu ifadeleri kullandı:

"Evim dışında her yerde çocuğumu çekebilirsiniz ama evimde çekilmesinden rahatsız oluyorum."

"Evim dışında her yerde çocuğumu çekebilirsiniz ama evimde çekilmesinden rahatsız oluyorum."

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