Babasını Son Yolculuğuna Uğurlayan Efsane Kaleci Volkan Demirel'in Acı Sözleri Yürek Sızlattı!
Babasını Son Yolculuğuna Uğurlayan Efsane Kaleci Volkan Demirel'in Acı Sözleri Yürek Sızlattı!
Fenerbahçe'nin unutulmaz kalecisi Volkan Demirel, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden babası Ali Naci Demirel'i son yolcuğuna uğurladı. Cenazenin ardından ilk kez paylaşım yapan Demirel'in sözleri yürekleri sızlattı.
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Eski milli kaleci ve Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel bu sefer aldığı acı haberle gündemimize oturdu.
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Volkan Demirel'in babası önceki gün Muğla'nın Bodrum ilçesinde rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Ali Naci Demirel doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Ali Naci Demirel, geçtiğimiz gün Beykoz Acarkent Camii'nde kılınan namazdan sonra Görele Mezarlığı'na defnedildi.
Siyaset, spor, iş dünyasından çok sayıda kişi katıldığı cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamayan efsane kalecinin o anları tüm sevenlerini derinden üzdü.
Acı vedasının ardından ilk kez sosyal medyada paylaşım yapan Volkan Demirel, 71 yaşında hayata gözlerini yuman babasının birçok fotoğrafını art arda paylaştı.
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Demirel'in babasına son sözleri ise yürekleri en derinden sızlatıı: "abah kalktım, seni arayamayacağım. Hayatımda ilk defa kaybettiğimi anladım… Sen gözlerini yummadan önce ki akşam! ne kadar iyi, ne kadar da mutlusun🙏🏼"
"Benim elim ayağım, öğreten, yol gösteren, arkadaşımdın. abim, kardeşim, dostumdun. Yeri geldi mi kolunun altına girdiğim, yeri geldiğinde beni sırtlayandın. Arkamda duran, her zaman yanımda yürüyendin…"
"BABAM sen bana hiç hayır demedin. Neden bıraktın kendini gittin BABAM daha yaşayacaklarımız varken…"
"Bu kadar erken, hazırlıksız çaresiz bıraktın beni…Bana veda etmişsin aslında bizi mutlu ettiğin son akşamında…"
"SENİ ÇOK SEVİYORUM BABAM….."
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